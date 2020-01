Tekken 7 sera ajouté au catalogue Xbox Game Pass

Comme promis par Microsoft, 2020 est très agité pour son service de jeu en streaming Xbox Game Pass. Après l’arrivée de GTA V dans son catalogue, la société ajoutera au cours du mois de janvier à Tekken 7, Sword Art Online: Fatal Bullet et Frostpunk: Console Edition. Ceux-ci démontrent les ambitions de la société, qui continuera sûrement à ajouter activement des jeux tout au long de ces mois.

Il ne fait aucun doute que les intentions de Microsoft Sur le marché, ils sont bien marqués. Parmi ses priorités, l’entreprise cherche à tirer parti du segment des jeux en streaming, où Google récemment entré avec sa plate-forme Stades, qui pour le moment ne fonctionne pas comme prévu. C’est pourquoi la société canons fondée par Portes Bill viser Xbox Game Pass, votre catalogue de jeux en ligne. Cela a clôturé un 2019 ajoutant à The Witcher 3, en cohérence avec le lancement de la série de Netflix et a commencé par ajouter à GTA V, l’un des jeux les plus populaires des 10 dernières années. Sans aucun doute, cela rend un catalogue intéressant plus attrayant, ce qui dans les prochains jours Tekken 7, Sword Art Online: Fatal Bullet et Frostpunk: Console Edition.

Le 9 janvier, ils arriveront Sword Art Online: Fatal Bullet et Frostpunk: Console Edition, deux titres qui suscitent sûrement l’intérêt des joueurs. Quant au premier, il s’agit du dernier opus de la célèbre franchise japonaise, qui présente un jeu de rôle basé sur la deuxième saison de l’anime à succès. De son côté, le Frostpunk C’est un jeu qui a eu lieu grâce au bruit qu’il a généré lors de ses débuts sur PC. Sa prémisse traverse un monde figé où seules les machines à vapeur peuvent être utilisées. Cela change radicalement à mesure que la société évolue dans le monde, présentant un scénario utopique intéressant.

En revanche, le 16 janvier arrivera Tekken 7, le célèbre jeu de combat développé par Bandai Namco. Ce titre est apparu à une époque où les jeux de combat prenaient beaucoup de place sur le marché, mais il savait bien bouger et trouver sa place. Avec un gameplay bien connu et des personnages déjà reconnus par de nombreux utilisateurs, le jeu est une excellente alternative pour ceux qui aiment le genre.

En 2020 Xbox Game Pass ce sera l’un des meilleurs paris de Microsoft, avant ce qui sera le lancement de son nouveau Xbox Series X. En effet, le segment des jeux en streaming est de plus en plus compétitif et nécessite des efforts de différentes sociétés et développeurs. L’extension du catalogue de Playstation maintenant, la plateforme de Sony qui croît à un rythme constant et l’arrivée de Google Stadia, marquent un peu l’horizon de l’industrie du gamer. À son tour Amazon aussi ses yeux sur ce marché, car il arrivera avec sa division Jeux d’Amazon au milieu de l’année Cependant, Xbox et Play Station ils ont une autre mission, car ils ont une base d’utilisateurs forte, cas différent des nouvelles plateformes qui ont besoin de ce vote de confiance du public. Voilà pourquoi depuis son dernier X019, les responsables à la console de Microsoft a annoncé un grand flux de titres pour gonfler un catalogue attractif.