Témoins oui ou non, une décision controversée sur la “destitution” de Trump | Monde

La nomination ou non de nouveaux témoins dans le procès politique au président des États-Unis, Donald Trump, qui débutera mardi au Sénat, est l’une des questions sur lesquelles les républicains et les avocats du président ne s’entendent pas, pour une d’autre part, et les démocrates, d’autre part, qui ont exposé dimanche leurs positions qui semblent inconciliables.

Les progressistes ont maintes fois insisté pour qu’ils souhaitent que de nouveaux témoins comparaissent à la Chambre haute, comme l’ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche John Bolton ou le chef de cabinet par intérim, Mick Mulvaney, et ont exprimé des doutes quant au fait que Le chef de la majorité républicaine dans cette chambre, Mitch McConnell, le fera.