Tempête hivernale et alerte aux inondations à New York

Il y a 6 alertes météo hivernales et inondations pour NY. Les comtés de Cattaraugus, Chautauqua, Erie et Wyoming seront touchés. Soyez très prudent dès jeudi!

New York subira des conditions météorologiques sévères à partir de jeudi, il y a donc six avertissements hivernaux et alertes aux inondations pour quatre comtés: Cattaraugus, Chautauqua, Erie et Wyoming.

2wgrz informe en détail des alertes actuelles.

ALERTE D’HIVER POUR les comtés de Cattaraugus, Chautauqua et Erie

Les alertes toucheront particulièrement le Wyoming, Chautauqua, Cattaraugus et les comtés du sud de l’Érié.

Une alerte à la tempête hivernale est en vigueur du jeudi 27 février à 7 h 00 au samedi 29 février à 18 h 00.

Il comprend les villes de Varsovie, Jamestown, Olean, Orchard Park, Springville.

Des chutes de neige à long terme sont attendues avec une accumulation totale de neige d’un pied ou plus. Ils peuvent atteindre, à certains moments, des taux de 1 à 2 pouces par heure.

Possibilité de vents jusqu’à 40 mph.

Les plus fortes quantités de neige devraient se concentrer sur le terrain le plus élevé de Chautauqua Ridge, Boston Hills et Wyoming Hills du jeudi matin au samedi après-midi.

Voyager peut être très difficile, voire impossible. Des conditions dangereuses peuvent affecter les quarts de travail du matin ou du soir. Des bandes étroites de neige intense peuvent affecter certaines parties de la région. Très probablement, il y aura un problème pour se déplacer localement.

ALERTE D’INONDATION pour les comtés de Chautauqua et d’Érié

Les alertes toucheront particulièrement le nord et le sud d’Érié et de Chautauqua.

Un avertissement d’inondation du lac est en vigueur du mercredi 26 février au soir jusqu’au jeudi 27 février à 7 h 00 jusqu’au samedi 29 février à 15 h 00.

Une éventuelle inondation est prévue sur les rives du lac qui affectera les deux comtés.

De forts vents d’ouest-sud-ouest peuvent provoquer une augmentation rapide des niveaux d’eau. Des inondations le long de la côte sont possibles, en particulier dans les baies et les bras de mer et autres zones côtières basses. L’eau peut se propager par la route 5 à Hambourg.

Si vous devez voyager, prenez plus de temps, car certaines routes peuvent être fermées. Ne conduisez pas autour de barricades ou dans des eaux d’une profondeur inconnue. Prenez les mesures nécessaires pour protéger votre propriété si elle est sujette aux inondations.

