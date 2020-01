Tendance maximale de la crinière naturelle sur le podium | personnes

Les podiums proposent et le «street» a, et comment pourrait-il en être autrement, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en plus de montrer les prochaines tendances de la mode, le fait également sur les cheveux, où les textures naturelles, les casuals recueillies et les cheveux fantastiques occupent le devant de la scène.

“Les prochaines tendances automne-hiver avec des textures spontanées et décontractées, qui semblent faites pour le moment, ont tendance”, raconte Efe Beatriz Matallana, responsable de la coiffure de l’équipe L’Oréal, chargée de peigner les modèles lors des défilés de la Défilé de Madrid.