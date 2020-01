Tennis: comment ont été les débuts des Argentins à l’Open d’Australie

Après ça Guido Pella ouvrira la ronde des joueurs de tennis argentins à l’Open d’Australie avec une victoire devant le local John-Patrick Smith, son compatriote Juan Ignacio Lóndero n’a pas pu obtenir la deuxième victoire du pays et il est tombé dans un match difficile qui a joué contre le Bulgare Grigor Dimitrov.

Le Cordoba, qui est actuellement numéro 52 dans le monde, a commencé à gagner le match par 6 à 4, mais son rival s’est rétabli et a remporté les trois sets suivants par 6-2, 6-0 et 6-4, alors il a profité d’une nouvelle victoire argentine.

Plus tôt, Santiago del Estero est né sur le terrain numéro 14 Marco Trungelliti (202 °), qui a franchi le qualy et qui au premier tour a dû être mesuré par rapport à l’américain Tennys Sandgren (100 °), mais le jeu a été suspendu par la pluie quand l’Américain a gagné 1-0.

Le bahiense l’a battu à ses débuts 6-3, 7-5 et 6-4 au local John-Patrick Smith et a avancé dans son objectif d’améliorer les performances qu’il avait dans les quatre tournois majeurs précédents: il a atteint les quarts de finale à Wilmbledon 2019, étant éliminé devant l’Espagnol Roberto Bautista Agut.

«Parfois, je suis fort mentalement et je m’occupe beaucoup de moi, et dans d’autres je le rejette. Le physique au tennis est essentiel. Ce demi-kilo, 300, 400 grammes de poids font la différence. J’ai très faim ces derniers jours. Je finis de manger et je veux manger un chocolat. J’ai quitté Coca au cours des deux ou trois derniers jours, cela me coûte beaucoup, mais je vais déjà très bien», A-t-il commenté dans une interview accordée à ESPN Tenis.

Leonardo Mayer (101 °) jouera sur le terrain 11. Le Correntino affrontera l’Américain Tommy Paul (80 °). Enfin, le dernier à apparaître est le meilleur joueur de tennis argentin aujourd’hui: Diego Schwartzman (14 °). Le “Peque” jouera son match contre le sud-africain Lloyd Harris (72 °) sur le dernier tour de court 7, passé 5h05 ce lundi.

Le seul Argentin qui ne comparaîtra pas le premier jour sera Federico Delbonis (76 °), qui débutera le deuxième jour de compétition contre les Portugais Joao Sousa (59 °) (sur court et horaire à confirmer). Dans le dossier, ils ont affronté six fois, avec trois victoires par équipe.

Le premier Grand Chelem de l’année se joue au milieu de la préoccupation concernant les incendies dévastateurs qui ont frappé différentes régions de l’Australie au cours du dernier mois. Il y a aussi questions sur la contamination qui sera à Merbourne à la suite des énormes flambées d’incendie qui ont touché le pays.

Alors que l’organisation du tournoi avait annoncé qu’un nouveau système sera utilisé pour mesurer les niveaux de pollution tout au long de la compétition, de nombreux matchs ont été suspendus car le degré de contamination était élevé.