Tension au Venezuela: Juan Guaidó tentera d’entrer à l’Assemblée nationale et Chavismo a annoncé qu’il ne lui permettra pas de présider la session

Juan Guaidó Il a annoncé qu’il se rendrait mardi à l’Assemblée nationale pour tenter de commencer l’année législative à la tête de l’organisation, après dimanche les responsables de l’application des lois l’ont empêché d’entrer dans les locaux tandis que Chavismo a élu un autre député à la tête du Parlement.

“Ce n’est pas le Parlement qui est en jeu. C’est le pays, c’est la République», A déclaré Guaidó aux journalistes, reconnu comme président en charge du Venezuela par plus de 50 pays.

Les députés de Chavez ont voté dimanche pour l’adversaire Luis Parra en tant que nouveau président du Parlement, tandis que les forces de police ont empêché de frapper l’hémicycle vers Guaidó, qui quelques heures plus tard a été réélu chef de la caméra lors d’une séance impromptue au siège du journal El Nacional, à laquelle ont assisté une centaine de députés.

Minute par minute (heure du Venezuela / GMT -4)

8:45: le député Rafael Veloz, du siège du parti de l’Action démocratique, a déclaré en dialogue avec le signal du VPI: «Compte tenu du fait que notre directive légitime nous appelle à notre siège naturel, là, nous irons à la session les problèmes de notre peuple“

“Ce qu’ils ont fait hier (régime de Maduro) à l’hôtel Paseo Las Mercedes est une forme d’isolement, mais cela ne sera pas un obstacle pour nous d’aller de l’avant”, a-t-il ajouté.

8h30: les environs de l’Assemblée nationale se dessinent moins de présence policière Ce dernier dimanche. L’arrivée de Juan Guaidó et de tous les députés pour la session convoquée à 10h30.

Guaidó, qui a indiqué qu’un groupe d’étudiants accompagnera les députés et a demandé à la société de se joindre, a déclaré qu’il était prêt à “prendre une chance“Pour entrer au siège du Parlement, après dimanche obtenir des coups et des bosses de la part des militaires qui lui ont refusé l’accès et l’ont fait descendre d’une clôture où il était déjà monté dans une tentative désespérée.

Les militaires qui gardaient l’endroit ont dit: “ils doivent prendre une décision demain (d’ici ce mardi)“Et bien”Ils étaient complices de la dictature hier (dimanche)», Lorsque, sans vote nominal, le chavisme et un petit groupe de députés dissidents de la coalition d’opposition ont élu Parra président du Parlement, ont nommé le mois dernier la corruption.

“Ils n’ont aucun moyen d’installer le quorum», A opposé l’opposant en référence au nombre total de députés qui l’ont engagé et qui, selon lui, sont inférieurs à 84, le minimum requis pour entamer une session législative.

Il a dit oui ce mardi “le régime (du président Nicolás Maduro) veut à nouveau empêcher“Son entrée au siège du Parlement, lui, en tant que chef de ce corps Vous pouvez appeler des sessions dans n’importe quel autre lieu ou ville, tout comme il l’a fait dimanche pour célébrer la session au cours de laquelle il a été réélu.

Quelques heures après l’élection de Parra, Guaidó a ouvert une session impromptue au cours de laquelle une centaine de législateurs de l’opposition ont approuvé sa réélection à la tête du Parlement, un rôle qu’il occupe depuis janvier 2019 et qui lui a permis de se proclamer président par intérim du Venezuela sur la base d’une interprétation de plusieurs articles de la Constitution et considérant le mandat de Maduro illégitime.