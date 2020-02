Tension maximale à l’intérieur du bar de Boca: il y a eu un coup de couteau à Cordoue et la police a évité un combat à la Bombonera

Hier, c’était dans la piscine, quand le groupe du quartier de La a fait face La bouche contre celle de la région de Caseros. Dimanche dernier, c’est arrivé à Cordoue, dans l’événement le plus grave de tous, lorsque dans un stagiaire entre la faction de Lomas de Zamora à la fin du match contre les Ateliers tout s’est terminé par un coup de couteau. Et au redémarrage de la Super League à La Bombonera, la police a agi à temps, lorsque la partie officielle était à la recherche de Maximiliano Mazzaro, autrefois capo de La Doce qui était revenu à la cour au deuxième plateau qui surplombe le Riachuelo. L’un après l’autre, les épisodes de violence dans le bar de Boca ont mis en alerte toute la sécurité sportive qu’un dispositif spécial fera ce samedi, quand à 21h45 ceux dirigés par Miguel Angel Russo sortiront à la recherche du pourboire du tournoi contre l’Atlético Tucumán. Et ce n’est pas pour moins: celui interne de La Doce brûle et est sur le point d’exploser.

Le point de rupture a été marqué par le triomphe de Jorge Amor Ameal aux élections de décembre dernier. Le côté de Mauro Martín et Rafael Di Zeo avait joué ouvertement pour Cristian Gribaudo, le dauphin de Daniel Angelici, surtout le premier. Rafa avait des doutes, il avait pondu des œufs dans les deux paniers, bien que dans l’opposition avec plus de dissimulation. Mais le groupe dissident qui fait référence à deux anciens patrons, Mazzaro et Fido Debaux, a activement travaillé pour ceux qui ont réussi à voter. Et il était évident qu’ils allaient réclamer leur prix à ce moment-là. Alertée de cela, la fin de l’année a été déplacée à La Bombonera: le bar officiel a copié les quinchos pour célébrer la première étape de 2019, quelque chose qui ne s’est pas produit il y a six ans, comme pour montrer des dents. C’est que l’accord avec la direction précédente devait recevoir les avantages et en retour, ne montrer que les jours de match. Pour faire pression, la stratégie consistait maintenant à marcher dans le club, en leur faisant voir qu’ils se considéraient toujours comme les propriétaires de l’institution.

La récréation est passée et au redémarrage de la Super League, le bar a déployé des taupes dans tous les secteurs du stade, anticipant que les dissidents pourraient faire preuve de puissance. Le message est venu de l’un des téléphones portables: Mazzaro était avec sa famille dans la galerie sud et peu importait que ceux qui l’entourent soient sa femme et son fils. Vous deviez aller lui donner une leçon car il y avait aussi d’autres amis autour de lui. La vidéo consultée par Infobae montre le moment où la police interrompt le passage du groupe de Di Zeo et voit même l’un de ses plus fidèles disciples, Topadora Kruger, dire au commissaire de l’opération pancake de ne pas les avoir laissé faire le vôtre Insolite. L’incident n’est pas passé inaperçu par le comité de sécurité de Buenos Aires dirigé par Guillermo Madero, qui a mis une division de la police motorisée au travail pour s’assurer que rien ne se passait.

Mais le sang a atteint la rivière une semaine plus tard: à Cordoue, il y a eu de nombreux refus de droit d’admission, Rafael Di Zeo lui-même a dû se mordre les lèvres une fois de plus et rester dans la caravane de sept micros du bar, et la distribution des billets a provoqué une bagarre. Avant le match, il y a eu des moments de tension et, au départ, tout a explosé du côté de la faction Lomas de Zamora, la plus dangereuse de toutes et évoquée dans Marcelo Aravena, alias Manco, aujourd’hui emprisonné à Florencio Varela par le cause de La Salada. Il avait laissé Walter Coronel, surnommé Tintin, derrière les barreaux, qui est poursuivi comme participant nécessaire dans une affaire de double homicide au barreau lors d’un match amical contre San Lorenzo sur le New Gasometer en juillet 2013. Mais il y a eu récemment une dissidence. et Aravena nommé nouveau lieutenant: le Black Pele. Cela ne s’est pas bien passé chez le colonel et l’un de ses hommes, le Budge Sapito, a fini par poignarder Pelé après une courte discussion.. Le bar lui-même l’a amené à se rendre dans un endroit privé afin qu’il n’y ait pas de trace de la situation et a mis fin à ce qui aurait été un massacre en terre méditerranéenne. Mais en l’absence de trois jours pour le match contre l’Atlético Tucumán, le mot vengeance sonne trop fort.