Tensions et escrocs lors de la Conférence régionale sur les femmes en Amérique latine et dans les Caraïbes

La deuxième journée de la Conférence régionale des femmes qui se déroule jusqu’à vendredi à Santiago du Chili a été marquée par Manifestations contre la présence d’Isabelle Plá, Ministre des femmes et de l’égalité des sexes du Chili, et Damares Alves, pasteur évangélique qui est en charge du Ministère des femmes, de la famille et des droits de l’homme du Brésil.

LLes représentants de la société civile qui se trouvaient sur les lieux ont utilisé des plaques rouges en référence aux milliers de manifestants qui ont perdu la vue à cause de la répression policière lors des manifestations qui ont secoué le Chili depuis octobre dernier.

Les militants se sont retirés lorsqu’ils ont pris la parole à Plá, qui a assumé la présidence de la Conférence. LL’officielle a été interrogée par les féministes chiliennes pour leur rôle lors de la flambée sociale que le pays continue de vivre. Elle est notamment accusée d’avoir nié et caché les violences subies par les femmes et les filles lors des manifestations de ces derniers mois, qui ont fait l’objet de plaintes de diverses organisations internationales et des droits de l’homme.

«Nous rejetons leur manque de solidarité avec les femmes et les filles chiliennes victimes des violences les plus odieuses qui leur ont fait perdre la vue, brûler, violer et même mourir», a déclaré Mabel Bianco, présidente du Comité exécutif du Comité des ONG sur le statut juridique et social de la femme en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Et il a ajouté, se référant à Plá: “Nous ne pouvons accepter qu’il soit chargé de présider à la mise en œuvre des accords dans les prochaines années jusqu’à la prochaine conférence. »

Les protestations se sont répétées lors de la réunion pour prendre la parole Barrages d’Alves, Ministre de la femme, de la famille et des droits de l’homme du Brésil, lorsque des représentants de la société civile présents dans les locaux Ils se sont arrêtés et lui ont tourné le dos. En outre, ils ont déclaré qu’Alves “symbolisait le côté opposé des luttes pour les droits des femmes”.

Cette semaine, le responsable brésilien a fait la une lors du lancement d’une campagne de abstinence sexuelle jusqu’à 18 ans car, a-t-elle expliqué, les relations peuvent générer “des comportements antisociaux et criminels, loin des parents, de l’école et de la foi”.

Des centaines de femmes de toute l’Amérique latine participent à la Forum des organisations féministes d’Amérique latine et des Caraïbes dans le cadre de la XIVe Conférence régionale des femmes, ainsi que plusieurs représentantes des gouvernements de la région et des différents bureaux des Nations Unies.

Les orateurs responsables de l’ouverture ont souligné la pertinence du Programme d’action de Pékin (BPfA), qui a permis la mise en œuvre de politiques publiques pour promouvoir l’égalité, mais ont noté que les États sont toujours tenus de s’engager dans des actions et pas seulement des discours pour garantir les droits des femmes et des filles d’Amérique latine dans une perspective intersectionnelle, y compris dans leur diversité.

«Nous appelons les gouvernements et la société civile à unir leurs forces et non à baisser la garde. Il y a du chemin à parcourir et de nombreuses menaces »a déclaré Alicia Bárcena, secrétaire générale de la CEPALC.

La journée s’est clôturée par l’intervention artistique du groupe The Thesis à la porte de la CEPALC, dit “Un violeur sur votre chemin.” La chorégraphie a été reproduite ces derniers mois dans les villes les plus variées du monde.