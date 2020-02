Teresa Sapey conçoit l’ARC le plus coloré | Le style

La foire d’art contemporain (Arco) a commandé la conception de sa salle VIP à l’architecte et architecte d’intérieur Teresa Sapey et à l’architecte Rafael Robledo, qui ont créé un espace “sexy” et “ludique” dans lequel le visiteur devient ” acteur principal.

La Salle VIP C’est un espace éphémère, mais non moins important pour la foire. Un endroit où les affaires sont fermées, où les conversations de travail coulent, que Sapey et Robledo transforment en un lieu enveloppant grâce à la couleur.

Un lieu de rencontre

Un lieu de rencontre auquel ils ont doté d’un personnage “sexy” et “drôle”, explique Teresa Sapey à Efe.

Ce n’est pas la première fois que Sapey est responsable de la conception de cet espace au sein du salon. Il a déjà fait la première année en tant que directeur de Carlos Urroz, et dans celui-ci, dans lequel Maribel López s’ouvre dans la direction, elle est aussi l’une des responsables de la création de l’espace de repos et de salle à manger.

“Tout à Arco signifie vivre avec l’art. Les visiteurs voient de l’art, achètent de l’art, jouent de l’art”, prévient-il. Sapey, qui s’assure que la salle VIP est conçue pour la vivre aussi.

“Nous avons créé un tableau où le visiteur devient acteur de l’espace. Il fait partie de l’œuvre, où la couleur devient matière, dans le cosmos”, explique l’architecte.

Un espace avec lequel ils voulaient faire “la marque Espagne”, car ils utilisaient les matières premières des meilleurs fabricants espagnols. Un lieu -avanza- où il y aura “des lampes dansantes. Ce sera un spectacle”.

Sapey est un spécialiste de la visibilité d’espaces invisibles, où la couleur est l’axe sur lequel ses projets oscillent, quelque chose qui s’aligne sur un espace d’évasion et de repos et qui prétend être une peinture contemporaine abstraite et colorée.

Il y a une zone en oranges et jaunes intenses, une autre en violet et rouge, tandis que dans la salle à manger elle se concentre sur une “dégradation” en noir, “plus calme à manger”.

Un espace dans lequel un espace collaboratif a été créé avec une table de 22 mètres linéaires, la plus grande construite en Espagne, pour être un lien entre une nouvelle philosophie du travail et la socialisation.

Un espace conçu avec des matériaux naturels, grâce à une collaboration avec RED (Réseau des industries espagnoles du design) et ses programmes de “siège souple Bend and Noom”, ainsi qu’avec sa chaise en fibre de carbone, Karbon, une pièce au design intemporel a récemment remporté le prix Red Dot. EFE