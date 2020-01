Terreur à Guanajuato: 23 personnes ont été tuées quelques heures avant le week-end

En peu de temps, Guanajuato Il est passé de l’un des États les plus prospères du pays à l’enregistrement du plus grand nombre de meurtres au Mexique. Vendredi dernier, au moins 22 personnes ont été tuées.

Selon les médias locaux, trois camions sont arrivés avec des criminels lourdement armés qui, sans un mot, ont commencé à tirer sur les personnes qui se trouvaient à l’époque.

Les ambulanciers paramédicaux et la police municipale qui sont arrivés sur les lieux ont trouvé trois personnes gisant sur le parking et à l’intérieur de deux femmes et cinq hommes. Tous étaient personnels et invités de l’auberge.

Jusqu’à présent, l’identité des victimes et les motifs d’agression laissés par ce multihomicide sont inconnus.

Dans le municipalité de Celaya, peu après 19 heures, un citoyen a signalé 911 une attaque par balle, en plus de grenades à fragmentation à l’intérieur d’une maison située sur la rue Genaro Amezcua.