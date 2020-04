Tesla a gagné 16 millions de dollars au premier trimestre de 2020 et ajoute déjà trois trimestres consécutifs avec des augmentations | Moteur

Tesla, le constructeur de voitures électriques, a réalisé un bénéfice net de 16 millions de dollars (environ 14,7 millions d’euros) au premier trimestre de l’année, après revenus de 5 985 millions de dollars (5 511 millions d’euros) sur la période, soit 32% de plus qu’entre janvier et mars 2019.

C’est lui troisième trimestre suivi dans lequel l’entreprise fondée par Elon Musk enregistre des avantages, ce qui a été réalisé malgré les pressions que la pandémie de COVID-19 a exercées sur le secteur automobile et l’économie mondiale.

Tesla a rappelé que c’est la première fois de son histoire qu’elle réalise un bénéfice au cours du premier trimestre d’un exercice, qui est “la saison la plus faible” de l’année, ajoutant que “malgré des problèmes opérationnels”, ils ont pu réaliser son “meilleur premier trimestre tant en production qu’en livraisons”.

Tesla a enregistré un revenu inférieur à celui des autres trimestres en raison de problèmes de livraison de ses voitures

Cependant, les revenus ont été inférieurs à ceux de la société au cours des trois trimestres précédents, en raison de “livraisons plus faibles” · en raison des problèmes de livraison des véhicules fin mars par COVID-19 “.

Le bénéfice brut d’exploitation ajusté à 951 millions de dollars (875,7 millions d’euros), un 514% de plus qu’en 2019 mais 19% de moins qu’au dernier trimestre 2019.

Le revenu de la vente de voitures s’élève à 5132 millions de dollars (4726 millions d’euros), soit 38% de plus qu’au premier trimestre 2019. marge brute de la vente d’automobiles a été d25,5%, cinq points de pourcentage de plus qu’il y a un an.

Mais au cours des trois premiers mois de 2020, l’entreprise a également flux de trésorerie négatif de 895 millions de dollars (824,2 millions d’euros).

Tesla a livré 88 496 véhicules au premier trimestre, un record

La société a expliqué qu’au premier trimestre de 2020, elle avait livré un chiffre record de 88 496 véhicules, dont 76 266 étaient des modèles 3 et Y et le reste des modèles S et X.

Au cours du trimestre, Tesla produit un total de 102672 véhicules, 33% de plus qu’au cours des trois premiers mois de 2019, mais 3% de moins qu’au trimestre précédent. De ce nombre, 87 282 étaient des modèles X et Y.

Tesla a commencé la production du SUV compact Modèle Y dans son usine américaine de Fremont au premier trimestre 2020, où elle produit également ses autres modèles.

Ailleurs, Tesla a déclaré s’attendre à ce que l’usine d’assemblage de Tesla à Shanghai, en Chine, produise environ 4000 véhicules par semaine à la mi-2020.