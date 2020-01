Tesla annonce un bénéfice pour le deuxième trimestre consécutif et ses actions atteignent des niveaux record

Par Akanksha Rana et Tina Bellon

29 janvier (.) – Tesla Inc a annoncé mercredi son deuxième bénéfice trimestriel consécutif grâce à des livraisons record de véhicules, ce qui a provoqué une hausse record des actions du constructeur de voitures électriques.

Les papiers Tesla ont augmenté de 13% à 654 $, dépassant pour la première fois la barre des 600 $.

Tesla a déclaré mercredi que le processus de fabrication de sa nouvelle usine à Shanghai fonctionnait comme prévu et qu’il augmenterait la production de son modèle 3 en raison de la forte demande en Chine.

La société a également révélé que la rentabilité et les volumes de production élevés devraient lui permettre d’atteindre une marge opérationnelle qui sera un leader dans l’industrie. Pour le quatrième trimestre, Tesla a annoncé une marge opérationnelle de 4,9%.

La valeur des actions Tesla a plus que doublé depuis que la société a publié ses bénéfices au troisième trimestre, en plus de dépasser les estimations sur les livraisons de véhicules en 2019 et d’augmenter la production en Chine.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires est tombé à 105 millions de dollars, ou 56 cents par action, au cours du trimestre terminé le 31 décembre, contre 140 millions, ou 78 cents par action, un an plus tôt.

Mais à l’exclusion des articles, Tesla a gagné 2,06 $ par action. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 1,72 $ par article, selon les données de l’IBES de Refinitiv.

Ses revenus ont augmenté à 7 380 millions de dollars, contre 7 230 millions un an plus tôt. Les analystes attendaient des revenus de 7,020 millions de dollars.

(Rapport d’Akanksha Rana à Bengaluru et Tina Bellon à New York; édité en espagnol par Rodrigo Charme)