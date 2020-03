Testicules de coronavirus Cela nous frappera-t-il là où ça fait le plus mal?

Chronique: Le Coronavirus nous frappera-t-il là où il nous fait le plus mal? Aïe! Comme si la panique avec le COVID-19 n’était pas suffisante, il y a quelque chose que les hommes doivent savoir. Le Coronavirus peut vous affecter de la manière que vous ne vous attendiez pas.

Mon frère, je ne veux plus vous alarmer, mais je dois vous dire quelque chose. Il s’avère que les médecins de Wuhan, qui en savent plus que quiconque, sont supposés, de ce virus mortel, dire maintenant que le Coronavirus va nous frapper d’une manière que je, du moins, n’avais pas envisagée.

Les médecins là-bas disent que COVID-19 “peut endommager les testicules de l’homme”.

Ça va? Quelque chose vous a fait mal? Parce qu’en le lisant, je transpire.

Et ces médecins exhortent déjà les patients masculins à subir un test de fertilité après leur rétablissement.

Ils affirment que la maladie peut affecter la production de sperme. Au secours! Mais il ne faut pas non plus le prendre à la lettre, il nous manquait juste une autre préoccupation.

Il ne semble pas y avoir d’étude démontrant cette théorie. Rien n’a prouvé que le virus pandémique réduit la fertilité ou la puissance sexuelle des hommes … Cependant, ces médecins souffrent de risques de lésions graves des testicules.

Les médecins de Wuhan ont suggéré la probabilité que la maladie affecte la production de sperme et la formation d’hormones sexuelles mâles.

Donc, leur conseil est que si vous attrapez le Coronavirus et récupérez, ce qui est très probable si vous êtes un jeune adulte en bonne santé, ne sautez pas de joie et de soulagement pour le moment.

Une fois que vous êtes hors de danger, ils disent que vous devriez faire évaluer la qualité de votre sperme et votre taux d’hormones.

Mais COVID-19 n’affectait-il pas les poumons? Que me dis-tu, Mario? (Je vous entends déjà, je vous entends)

À l’hôpital Tongji de Wuhan, ils disent que bien que le coronavirus cible principalement les poumons et le système immunitaire, en théorie, il peut nuire à la capacité de reproduction d’un homme.

Et je ne le dis pas, frère, le professeur Li Yufeng et son équipe du Centre de médecine de la reproduction de l’hôpital le disent.

Et ils doivent savoir quelque chose de nouveau, car l’hôpital de Tongji, affilié à l’Université des sciences et technologies de Huazhong, est l’un des hôpitaux désignés par le gouvernement pour traiter les patients atteints de coronavirus depuis le début de l’épidémie à Wuhan en janvier.

Selon les experts, le nouveau coronavirus pénètre dans les cellules humaines et cause des dommages en liant sa protéine à l’enzyme ACE2. Cela vous semble-t-il chinois? Évident!

Cet ACE2 semble être présent dans des organes humains autres que les poumons et peut être particulièrement abondant dans les testicules d’un homme.

En d’autres termes, il est difficile de comprendre ce qu’est l’ACE2, mais cela m’effraie de savoir qu’il est dans mes poumons et dans mes “amis” et qu’en quelques mots, il peut affecter et nuire aux deux.