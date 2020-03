Texas Coronavirus augmente à 59 cas à Houston

Alerte au coronavirus: le comté de Harris, où se trouve Houston, a annoncé avoir détecté cinq nouveaux cas de coronavirus, portant à 59 le nombre de patients dans la région métropolitaine. L’archidiocèse de Galveston-Houston, le plus grand Texas, a ordonné que tous les services religieux et religieux du culte catholique soient annulés pour empêcher la propagation du virus. “Qu’ils aient été annulés est quelque chose qui devait arriver”, explique Andrés Inzunza, vidéaste et musicien catholique au Texas, qui a décidé de mettre en quarantaine au risque de la pandémie.

Les médecins du département de la santé du comté de Harris ont expliqué en début d’après-midi le mercredi 18 mars 2020 qu’ils avaient confirmé cinq nouveaux cas dans la région chez deux femmes et un trois hommes. Aucun des cas n’est lié à un voyage à l’étranger, de sorte que les autorités supposent qu’elles sont tombées malades lorsqu’elles ont été en contact avec quelqu’un dans la ville et qu’elles avaient déjà le dangereux COVID-19.

La carte des nouveaux patients atteints de coronavirus, selon le comté de Harris lui-même, détaille que trois cas étaient localisés dans le nord-ouest du comté, un de plus dans le nord-est et l’autre dans le sud-ouest.

Les noms des patients ne seront pas révélés pour leur intimité et celle de leurs familles déjà examinées par le protocole de protection.

Tous les nouveaux patients sont déjà traités dans les hôpitaux de la région, ont confirmé les autorités du comté de Harris à Mundo Hispánico au Texas.

Avec l’annonce des nouveaux cas, la région de Houston compte déjà 59 cas confirmés, tous en moins de deux semaines, ce qui conduit au comté de Harris avec le plus de cas au Texas avec un total de 18 patients.

Dans les limites de la ville de Houston, indépendamment du reste du comté de Harris, il y a 10 autres cas confirmés.

Dans le reste de la zone métropolitaine, les cas sont composés de 12 patients dans le comté de Fort Bend, le comté de Montgomery avec 7 cas, dans le comté de Brazoria, ils ont 3 cas, tandis que dans le comté de Galveston il y a 4 cas, dans le Le comté de Matagorda compte trois cas et 1 plus d’un patient est déjà décédé, tandis que les districts de Brazos et Grimes n’ont chacun qu’un seul cas. Tout cela dans la grande région de Houston.

La pandémie mondiale de coronavirus a bouleversé la vie de tous les résidents de la région métropolitaine de Houston.

Andrés Inzunza est un vidéaste et musicien professionnel de Houston. L’homme s’est rendu à Las Vegas, au Nevada, pour travailler la semaine dernière et souffre de symptômes de la grippe depuis son retour.

Par mesure de précaution, Inzunza a décidé d’arrêter d’aller travailler et a été mis en quarantaine à son domicile dans le comté de Fort Bend, dans une zone de classe moyenne à l’ouest de Houston. Fort Bend est l’endroit où les premiers cas ont été détectés au Texas.