Texas Coronavirus, le gouverneur Abbott publie une déclaration de catastrophe

Texas Coronavirus: Greg Abbott, gouverneur du Texas, a publié la déclaration de catastrophe du coronavirus et a ordonné que les concentrations de 500 ou plus soient reportées ou annulées. Les villes de Laredo et San Antonio ont annoncé dans la matinée qu’elles avaient eu leurs premiers cas de coronavirus, deux dans le premier et un dans le second, et qu’elles étaient déjà hospitalisées. Jusqu’à présent, le gouverneur a déclaré que 39 cas avaient déjà été confirmés et que 75 autres personnes étaient en cours d’analyse pour avoir été exposées à la contagion.

Coronavirus du Texas. Greg Abbott, gouverneur du Texas, a déclaré l’état d’urgence dans tous les comtés en raison de la pandémie de coronavirus.

Abbott s’est adressé aux résidents de son état dans les premières heures du vendredi 13 depuis son bureau d’Austin pour annoncer aux Texans que l’État entrait dans un “état de catastrophe indéfini” face à la pandémie de COVID-19, également connue comme le coronavirus, qui sévit dans la majeure partie du monde.

Selon Abbot, il y a déjà 39 cas confirmés dans l’État et 75 autres personnes sont observées en raison du risque d’avoir été exposé au virus.

Le message d’Abbott aux Texans est venu avant que le président Donald Trump ne déclare une urgence nationale, dans un message aux États-Unis, pour lutter contre le coronavirus.

Légalement, la Déclaration de catastrophe, son nom officiel, est une attribution qui permet au gouverneur du Texas de prendre des mesures extraordinaires pour détourner les ressources, humaines et économiques, de l’État, afin d’aider la population face à une catastrophe majeure.

La dernière fois qu’Abbott a publié la déclaration de catastrophe, c’était en septembre 2017 lorsque le puissant ouragan Harvey de catégorie 5 a frappé les comtés de la côte du Texas dans le golfe du Mexique.

Cependant, à cette occasion, la déclaration de catastrophe n’a été émise que pour les zones côtières et couvre désormais les 254 comtés du Texas, le plus grand État des États-Unis.

“Dès le début, l’État du Texas a anticipé la possibilité de propagation au sein de la communauté COVID-19 … Ce n’est pas une condamnation à mort dont nous parlons ici”, a déclaré Abbott dans les premiers mots de son message à la population.

Dans le cadre de sa déclaration de catastrophe, le gouverneur a ordonné que, dans les 30 prochains jours, les concentrations de groupes de 250 personnes maximum soient limitées et uniquement dans les cas nécessaires et que les concentrations de 500 personnes ou plus soient annulées ou reportées pour éviter le risque. des infections.

Le gouverneur a expliqué qu’au début de vendredi après-midi, il y avait au moins 39 cas confirmés de coronavirus au Texas et n’incluait pas les patients traités à la United States Air Force Lackland Base dans l’est du pays. Saint Antoine.

Jusqu’à présent, aucune des personnes infectées n’est décédée et, selon le gouverneur, tous les patients sont déjà traités.

Selon le gouverneur du Texas, les laboratoires du Département d’État de la santé publique ont la possibilité de tester environ 270 personnes par jour pour savoir s’ils ont le coronavirus.

Bien que, selon le président, 75 médecins soient examinés par des médecins pour savoir s’ils sont positifs au COVID-19 parce qu’ils ont été exposés à la contagion.

