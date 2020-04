Texas Crime for Hispanic Coronavirus Stabs Family

Crimes de haine: José Gómez, 19 ans, a poignardé à mort une famille d’Asiatiques à Midland, au Texas, parce qu’il affirmait craindre de propager le coronavirus dans le reste de la ville. L’hispanique a gravement blessé quatre personnes, dont deux enfants âgés de 2 et 6 ans, qui sont allés faire des courses au Sam’s Club accompagnés de leur père. Un employé du magasin a mis fin à l’attaque avant que Gomez ne poignarde la famille à mort, et l’arrestation a été effectuée par un agent des patrouilles frontalières qui se trouvait là pour faire ses courses.

Texas Crime for Coronavirus. José Gómez est accusé de trois chefs d’accusation de tentative de meurtre qualifié pour avoir attaqué une famille asiatique par crainte du coronavirus.

Les charges retenues contre Gómez ont été érigées en crime fédéral de crimes de haine, car sa motivation pour mener à bien l’attaque est fondée sur sa disparition présumée vers un secteur de la population en raison de son origine raciale.

José Gómez, 19 ans, a été arrêté le samedi 14 mars devant un magasin Sam’s Club à Midland, au Texas, dans le désert occidental de l’État, juste au moment où il est parti avec un couteau à la main contre trois membres d’une famille de Asiatiques qui allaient acheter la place.

Un employé héroïque qui est intervenu pour arrêter l’attaque a également été blessé par plusieurs lames aux jambes. Son intervention a été celle qui a sauvé la vie de la famille. De plus, l’arrestation de l’homme hispanique a été effectuée par un agent de la patrouille frontalière (BP) qui se trouvait sur les lieux.

Le crime de José Gómez est passé d’un état à une accusation fédérale parce que l’homme a avoué aux agents du bureau du shérif du comté de Midland (MSCO) qu’il avait attaqué la famille parce qu’il craignait qu’ils ne se propagent au reste de la Population des Midlands avec le coronavirus.

Après que José Gómez a fait ses aveux, l’affaire a été classée comme un crime de haine, qui est un crime fédéral très grave, et des agents du Bureau fédéral d’enquête (FBI), du bureau de San Antonio, ont fait En charge de l’enquête le lundi 3 mars.

Selon l’enquête sur l’affaire, consultée par Monde hispaniqueCe samedi-là, José L. Gómez III, de son nom complet, est arrivé au Sam’s Club situé au 1500 Tradewinds Boulevard, dans le nord-ouest des Midlands, et sur le chemin du magasin, il a vu une famille asiatique d’un père et de deux enfants, 6 et Des enfants de 2 ans se rendaient également sur place.

L’homme, voyant les trois Asiatiques, est retourné à sa voiture et a pris deux couteaux. Il a rattrapé la famille et sans un mot les a coupés.

Les deux enfants saignaient sur les lieux avec de profondes blessures au visage. Le père s’est blessé au visage, aux bras et aux jambes en tentant de se défendre contre l’homme.

Zack Owen, un employé du Sam’s Club, a remarqué ce qui se passait et a couru pour arrêter l’homme avec les deux armes.

Aux prises avec l’attaquant, les deux sont tombés au sol et l’employé du magasin a subi de graves coupures aux jambes.

Cependant, malgré ses graves blessures, il a réussi à arrêter l’attaque contre les trois membres de la famille asiatique qui étaient déjà allongés par terre et en mauvais état.