Texas fugitif hispanique pour des cas d’indécence sexuelle avec des mineurs

Indécence sexuelle: Rafael Salazar Jr. a un mandat d’arrêt à Houston, Texas, accusé d’avoir touché dans ses parties intimes deux filles de sa famille de 6 et 7 ans. L’une des petites a déclaré qu’à l’été 2019, elle regardait des films allongés sur son lit lorsque l’homme s’est allongé à côté d’elle et l’a touchée au point de lui causer beaucoup de douleur. Les autorités ont demandé au désormais fugitif, par l’intermédiaire de sa femme, de faire sa déclaration sur l’affaire, mais l’homme a refusé et pèse maintenant contre lui un mandat d’arrêt.

Texas Rafael Salazar Jr. détient un mandat d’arrêt pour deux cas graves d’indécence sexuelle présumée avec deux filles mineures à Houston, au Texas.

Salazar Jr., 68 ans, est recherché par la Division des victimes spéciales du Département de police de Houston (HPD) comme présumé responsable d’avoir touché indûment deux mineurs pendant au moins moins depuis 5 ans, les victimes ont maintenant 7 ans.

Quelques affaires remontant à 2013 selon l’une des deux victimes et dont, pour leur protection, les noms ne seront pas dévoilés.

L’historique des abus sexuels est contenu dans l’enquête HPD contenue dans les documents de cas consultés par Monde hispanique à Houston.

Le jeudi 25 juillet 2019, un officier de la Division des victimes spéciales du HPD, spécialisé dans les soins aux enfants victimes d’agression sexuelle, a interrogé un enfant à la demande de la mère de l’enfant, car la jeune fille a affirmé avoir été touchée dans «ses parties». .

Selon l’officier, la fillette, à l’âge de 6 ans, a compris le concept de mensonge et a dit que ce qu’elle avait dit était vrai.

La fille a dit qu’une nuit, elle était censée regarder un film au lit lorsque le mari de sa tante a couché avec elle et a commencé à la jouer dans les “soirées privées”.

Dans sa déclaration, la petite fille a déclaré que le mari de sa tante, qui ne l’avait jamais appelé oncle, l’avait touchée sous ses sous-vêtements de telle manière que cela lui faisait mal. Puis l’homme a quitté la pièce.

À cause de cet inconfort, la mère de la petite fille lui a demandé ce qui lui était arrivé et c’est alors que la petite fille a raconté tout ce que le mari de sa tante lui avait fait.

C’est à ce moment-là que la mère effrayée a emmené la fille au siège de la Division des victimes spéciales du HPD où des médecins, des psychologues et des agents spécialisés se sont occupés de l’enfant et ont tous confirmé que ce qu’elle disait était vrai.

La mère de la jeune fille, avant de se rendre à HPD pour porter plainte, a affronté Salazar Jr., qui jusque-là pensait qu’elle était un homme bon. Puis quelque chose de pire a été découvert.

Dans sa déclaration, la mère de la jeune fille a déclaré qu’elle avait pleuré de façon incontrôlable lorsqu’elle a affronté Salazar Jr. parce que l’homme restait souvent à la maison et était dans la famille parce qu’il était marié à l’une de ses demi-sœurs.