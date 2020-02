Texas hispanique accusé d’abus sexuel d’une fille qui a rencontré Instagram

Abus sexuels: Christopher Jeremy Salazar a rencontré une fille de 15 ans sur Instagram, puis l’a convaincue de se rencontrer en personne et c’est à ce moment-là qu’il l’a agressée sexuellement à San Antonio, au Texas. La fille a raconté à sa grand-mère tout ce qui était arrivé au garçon qu’elle avait rencontré sur les réseaux sociaux et qui lui avait menti en disant qu’elle avait 17 ans alors qu’elle avait en fait 20 ans. Lorsque Salazar a été arrêté, la police lui a trouvé des bonbons de marijuana, des pilules des médicaments chimiques et une arme à feu qui n’a pas expliqué où il l’avait obtenu, pour eux, il fait face à des accusations plus graves.

Texas Christopher Jeremy Salazar a été accusé d’abus sexuels sur une adolescente de 15 ans qu’il a rencontrée sur Instagram.

Salazar, 20 ans, a été arrêté par des agents du bureau du comté de Bexar de l’Aguacil (BCSO) le mardi 18 février à San Antonio, Texas, après avoir maltraité un mineur au qui lui a menti en disant qu’il avait 17 ans.

Le dossier, consulté par Monde hispaniqueIls détaillent que Salazar a demandé l’amitié avec une fille de San Antonio qu’il a trouvée sur Instagram, un réseau social dans lequel des photos sont partagées, et a adhéré en tant que son disciple.

Le garçon a commencé à commenter les photos de la jeune fille et cela a attiré l’attention de la jeune femme qui a alors décidé de le suivre également sur Instagram.

Après qu’ils soient tous deux devenus amis, le garçon a commencé à interagir fréquemment avec la fille et lui a raconté sa vie en lui disant qu’il avait 17 ans, toujours sur Instagram.

Dans les conversations, la jeune femme a commencé à lui raconter des choses sur sa vie et ses tribulations adolescentes.

Finalement, les deux ont accepté de se rencontrer et la fille a révélé au garçon le nom du lycée de San Antonio dont elle est l’élève.

Le nom de la jeune fille et l’école dans laquelle elle étudie ne seront pas révélés dans cette histoire pour protéger l’identité de la victime.

Après que Salazar a gagné la confiance de la jeune fille, il lui a demandé de poursuivre ses conversations sur Snapchat, un autre réseau social, où il a commencé à lui parler de questions sexuelles et de manière explicite.

Après plusieurs semaines de conversation sur Snapchat sur le sexe, Salazar a convaincu la fille de se rencontrer.

Un jour à la mi-janvier, certains documents de l’affaire ne font pas l’objet d’une consultation publique donc la date exacte n’est pas précisée, le garçon a proposé à la fille de la parcourir pour qu’ils se rencontrent enfin en personne.

La fille a accepté, a menti à ses parents et j’attends que Salazar vienne la chercher.

L’homme est arrivé par l’adolescent et après avoir traversé San Antonio l’a emmenée dans une maison, les documents ne précisent pas qui est l’adresse, où il a couché avec la fille.

Après plusieurs jours, la jeune femme a raconté à sa grand-mère, avec laquelle elle avait une relation étroite, ce qui était arrivé au garçon et lui a dit qu’elle était désolée d’avoir rencontré le garçon.