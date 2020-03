Texas. Le comté ordonne la fermeture de bars et de restaurants en raison d’un coronavirus

Alerte au coronavirus: le comté de Harris, où se trouve Houston, a ordonné la fermeture de bars et de restaurants et ne peut vendre des plats à emporter que pendant deux semaines. La mesure a été prise par la juge Lina Hidalgo, la plus haute autorité du comté, comme mesure de protection afin que le dangereux COVID-19 ne se propage pas parmi la population. “Il faut être patient car la calamité est déjà terminée”, explique le DJ Tony Moss qui, sur ordre des autorités, ne pourra pas travailler dans les bars où il joue habituellement sa musique.

Alerte au coronavirus du Texas. Le comté de Harris à Houston, au Texas, a ordonné la fermeture complète des bars et restaurants pendant deux semaines en raison du coronavirus.

La juge Lina Hidalgo, la plus haute autorité du comté de Harris, a fait l’annonce officielle en début d’après-midi du lundi 16 mars 2020 avec Sylvester Turner, maire de Houston, et Ed González, shérif du comté de Harris , comme mesure de précaution extrême pour lutter contre la pandémie de COVD-19 qui attaque le monde.

Selon Hidalgo, la commande est effective à partir de 8h00 le mardi 17 mars 2020, et les restaurants ne peuvent vendre des aliments qu’avec livraison à domicile ou que les clients viennent les chercher dans les parkings mais il ne peut y avoir de convives. à l’intérieur des établissements.

De son côté, les bars qui ne vendent pas de nourriture devront fermer pendant ces 15 jours que les autorités du comté de Harris ont commandé le plus grand Texas et qui, en plus de Houston, comprend les villes de Pasadena, Bay Town, Katy, Jersey Village , Clear Lake, Jacinto City, Atascosita, Deer Park et Galena Park, entre autres plus petits.

Avec cette mesure drastique, le comté de Harris rejoint les mêmes actions que les villes de New York, Chicago et Los Angeles, entre autres, avaient déjà prises pour tenter de prévenir la propagation du coronavirus, qui a déjà fait état de 4000 cas aux États-Unis. .

La décision prise par le comté de Harris aura un impact important dans une ville comme Houston et ses environs, où de nombreux Hispaniques dépendent de l’industrie des services alimentaires pour leur survie familiale dans des rôles tels que cuisiniers, serveurs, barmans, aides de cuisine et lave-vaisselle.

Óscar Santaella, un chef mexico-brésilien et propriétaire du Churrasco Food-Truck spécialisé dans les sandwichs brésiliens, a qualifié la mesure du comté de Harris de “dévastatrice … mais la vérité était que c’était quelque chose à voir venir”.

“Nous frappions déjà le coronavirus parce que de nombreux événements dans lesquels nous organisons des banquets ont déjà été annulés et c’est un investissement dans la nourriture, les fournitures, que nous avons déjà fait et que nous ne récupérerons pas”, explique Santaella, avec regret dans sa voix, sur les ravages auxquels ils sont déjà confrontés en raison de la pandémie.

Santaella, qui est dans l’industrie gastronomique de Houston depuis près de 20 ans depuis son arrivée en tant qu’immigrant avec sa femme et sa fille de son Veracruz natif, au Mexique, assure qu’ils sont “un peu préparés avec des économies à endurer, mais ce sont les économies d’urgence, quand ils seront finis, je ne sais pas ce que nous allons faire », dit-il avec incertitude.