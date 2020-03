Thalía critique le président López Obrador Ses collègues de l’industrie du divertissement l’ont soutenue tandis que ses partisans l’ont attaquée pour ce qu’elle a dit

Thalía a lancé une critique sévère contre AMLO, mais les choses se terminent mal.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a pris un peu plus de temps pour réagir à la propagation du COVID-19 dans son pays.

Pour cette raison, la chanteuse mexicaine Thalía a décidé de «faire entendre sa voix» et de critiquer sévèrement le président pour le manque de mesures face à la situation sanitaire qui affecte tout le monde.

«Après avoir regardé cette vidéo qui contredit tout ce que nous faisons dans le monde, j’ai senti que je devais leur laisser ce message. Ce qui est mentionné dans une partie de cette vidéo n’est pas juste! #QUEDATEENTUCASA », a-t-il commencé à dire.

«Nous comprenons tous que nos héros, les professionnels de la santé (médecins, infirmières, pharmaciens, etc.) qui traitent de près au jour le jour et les autres aux métiers essentiels, indispensables dans cette situation, doivent sortir de leur maisons. Mais nous, qui ne sommes pas des professionnels de la santé, devons être attentifs à eux, responsables et nous isoler autant que possible. », A expliqué l’actrice.

“Je suis toujours resté en dehors de la politique, mais cela va au-delà du bon sens en ces moments cruciaux pour mon pays bien-aimé”, a conclu Thalía.

En outre, il a accompagné ce message d’une vidéo dans laquelle il a exprimé son inquiétude pour les personnes qui pourraient propager le virus sans même le savoir.

Soutenir les réactions à la critique de Thalía contre AMLO

L’artiste a immédiatement reçu le soutien de plusieurs de ses collègues de l’industrie du divertissement.

L’actrice Ninel Conde a écrit: “Bravo @thalia, je t’admire chaque jour davantage”.

“Très bien!” A applaudi la chanteuse mexicaine Gloria Trevi.

“Exactement, ça ne va pas!”, A déclaré l’actrice Montserrat Oliver.

“JE NE PEUX PAS LE CROIRE!!!! S’IL VOUS PLAIT », a écrit Patricia Manterola avec surprise.

Son mari Tommy Mottola, le duo Río Roma, l’acteur Mauricio Ochmann, l’actrice et chanteuse Mariana Alejandra Seoane et la présentatrice portoricaine Giselle Blondet étaient parmi ceux qui ont également applaudi ses paroles.

«Félicitations pour votre courage et pour l’avoir dit clairement. Ici en Espagne, nous avons été confinés pendant douze jours, et ceux que nous avons laissés sans quitter la maison. Jusqu’à l’arrivée du vaccin, nous sommes le meilleur vaccin et nous devons rester à la maison pour empêcher la propagation du coronavirus. Ici en Espagne, nous sommes très mauvais. Beaucoup de gens meurent chaque jour. C’est horrible et douloureux. Vous avez donné de très bons conseils à notre bien-aimé Mexique. Je vous souhaite plus de chance que nous. », A exprimé avec émotion la chanteuse et pianiste espagnole María Toledo.

“NON !! NE SORTEZ PAS !! Prenez soin de vous s’il vous plaît !! Ici en Colombie, nous avons 277 infectés et 3 décès en moins de 20 jours !! S’il vous plaît #quedateencasa », a plaidé l’actrice colombienne Lina Tejeiro.

«Que ta voix soit le guide de tout ton peuple. C’est ainsi que vous parlez, vous devez être responsable, sensible et très courageux pour dire la vérité. Bravo! », A applaudi le journaliste et présentateur vénézuélien Luis Olavarrieta.