Thalia a reçu de vives critiques pour son apparition en vidéo avec de la nourriture entre les dents

Un TikTok récemment publié par Thalia, Chanteur mexicain et protagoniste de plusieurs feuilletons mexicains, où il apparaît exhibant sa taille au rythme de certaines chansons, Il a été fortement attaqué par les utilisateurs de la plateforme car le plus d’attention qu’il a appelé était un morceau de nourriture que le chanteur avait entre les dents.

L’interprète de «Who cares?» Alimente constamment ses réseaux sociaux avec des vidéos dans lesquelles elle apparaît en train de chanter, qui ont été virales à plusieurs reprises. À cette occasion, L’image généralement impeccable de la chanteuse présente un petit oubli qu’elle n’a pas négligé pour ses fans.

Les adeptes du chanteur, qui réside actuellement à New York avec son mari Tomy Motola et leurs deux enfants, Ils étaient chargés de signaler que parmi les dents blanches de la célèbre, il y avait un petit morceau de nourriture sombre qui pouvait être vu quand elle souriait.

L’actrice est joyeuse dans ses réseaux sociaux, même si il y a quelques jours, elle-même a annoncé qu’elle avait des problèmes de santé persistants. Dans les histoires de son compte Instagram, on pouvait voir que Thalia était dans le bureau d’un oto-rhino-laryngologiste début 2020.

La chanteuse a passé Noël entourée de sa famille et a partagé sur les réseaux sociaux une image d’elle à côté d’un gâteau de Noël. À cette époque, il a également montré à ses fans qu’elle et sa famille n’arrêtent pas de faire de l’exercice parce que ce sont des vacances. Par la suite Elle a célébré le Nouvel An en compagnie de son mari et de ses enfants, Sabrina et Matthew. Il a également visité la maison de son amie, Lili Estefan, qui anime le programme “El Gordo y la Flaca”.

La famille de Thalia a été impliquée à plusieurs reprises dans la controverse. Le 11 janvier, sa sœur, Ernestina Sodi, a été impliquée dans un accident de voiture dans lequel elle a renversé un livreur de nourriture.

L’écrivain aurait pu se retrouver sous l’influence de l’alcool, selon les informations consultées par Infobae Mexico. La femme il a frappé un livreur Rappi avec l’arrière de son camion Il était debout sur sa moto.

Bien que des mesures aient été prises pour que l’incident ne soit pas rendu public, le 21 janvier, l’accord signé entre l’écrivain et le livreur a été publié. Celui-ci a dit:

À une autre occasion, le neveu de Thalia, Teodoro Ernesto Lavín Sodi, fils de Gabriela Sodi et du sculpteur mexicain, basé à Cuernavaca, Teodoro Lavín León. Il était impliqué dans une fraude. LAvín Sodi a été accusé par divers hommes d’affaires d’abus de confiance, de fraude, de blanchiment d’argent et de blanchiment d’argent contre certains investisseurs. À ce jour, plus de vingt plaintes ont été enregistrées.