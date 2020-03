Thalía publie une photo imitant Doña Florinda et ils l’appellent “grossière”

La chanteuse et actrice mexicaine surprend par sa publication sur Instagram. Les adeptes de Thalía n’ont pas tous aimé cette photographie de style Florinda. Certains utilisateurs lui disent qu’elle est «grossière»

Avec le message «En enfer… la tasse de café! Je veux que vous me donniez un aperçu du professeur Jirafales », à propos de Doña Florinda, la chanteuse et actrice mexicaine Thalía a surpris ses followers avec une photo qu’elle a publiée sur son compte Instagram officiel.

Dans l’image, l’épouse de l’homme d’affaires Tommy Mottola prend un selfie pendant qu’ils se peignent et a des tubes dans les cheveux comme ceux utilisés par Doña Florinda, un personnage qui est devenu célèbre dans le feuilleton mexicain “El chavo del ocho”.

La publication de Thalía a jusqu’à présent dépassé les 50 000 likes dans les quelques heures suivant sa publication. Parmi les célébrités qui ont réagi figurent son mari, Tommy Mottola et les hôtes Galilea Montijo et Lili Estefan.

Mais tous ses abonnés n’ont pas eu une bonne idée de cette image dans laquelle Thalía devient une Doña Florinda plus libérale: “Quelle connerie vous écrivez Thalía”, a écrit un internaute, à qui les fans de la chanteuse et actrice mexicaine sont sortis sa défense:

“Ils ont peur de la ria … et ils pendent de la teinte … Parce que vous êtes #artiste et vous ne pouvez pas dire de mauvaises paroles, haha, pour l’amour de Dieu”, “Maintenant asseyez-vous dame, vous devez toujours chier … dans les commentaires”, ” Les saints sont sortis “,” Hahaha, ridicule, croisez-vous, oh non, parce que le wey ne dit pas grossièreté et est vierge au minimum “.

Les commentaires n’arrêtaient pas d’arriver au compte de Thalía: “Thalía la del Barrio”, “Beauté, ne sois pas impoli”, “Cette maman …!”, “Beaucoup de vanité”.

Certains admirateurs ont été plus directs dans leurs messages: “Quand tu veux, belle”, “Comment tu te mets, tu es belle, Thalía”, “Quand tu veux je te donne mon amour”, “Comment veux-tu avoir un aperçu ‘”.

Il y avait aussi ceux qui étaient ravis de cette nouvelle occurrence de la chanteuse et actrice mexicaine: «Je t’aime !!! Donc parler !!! Authentique et naturel, comme tout être humain »,« Perrixima et ces clous @thalia blessings »,« Jua damn, quelle tasse de café ».

D’un autre côté, une internaute a souhaité connaître son opinion sur un problème plus grave, mais jusqu’à présent, aucune réponse n’a été donnée: “@thalia, que pensez-vous de la marche des femmes au Mexique?”

Les compliments ne pouvaient pas manquer à cette occasion: “Comme elle est belle, femme, il semble qu’elle avait 26 ans”, “Musa”, “Bella doña Florinda”, “Haha, comme c’est beau”.

Une admiratrice de Thalía était très inspirée et elle lui a fait savoir: “Je t’aime, ma délicieuse délicieuse, un bisou, belle petite fille, je veux être ton professeur tout le temps”, tandis qu’un suiveur a clarifié: “Thali, la tasse était un prétexte !!! Entrer à la maison c’était une confiture de sucre !!! Nous l’avons compris déjà plus grand ».

Enfin, un internaute a été étonné par cette photo: «Oh, toi et tes occurrences ma @thalia qui me font t’aimer de plus en plus chaque jour !!! J’adore ton esprit, ta bonne humeur, ta folle envie de vivre pleinement, tes folies, ton tout. De Grèce, #YaTuMeConoces, vous avez mon amour, mon attention, mon admiration !!! ”.