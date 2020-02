Thalia subit un accident et réagit de manière inattendue

La chanteuse et actrice mexicaine s’est brûlé l’avant-bras gauche Malgré l’accident, elle dit que “le spectacle doit continuer” Son post Instagram a plus de 1,5 million de vues

La chanteuse et actrice mexicaine Thalia a partagé une vidéo sur son compte Instagram officiel dans laquelle elle voit le moment exact où son avant-bras gauche brûle.

«Moment exact où la torche m’a brûlé l’avant-bras. Mais “le spectacle doit continuer” et mon esprit surmonte automatiquement la douleur. Qu’est-ce que qu’en arrivant chez moi ce soir-là et à ce jour, le brûlé est dans un coup de couteau constant! «#Laantorchahumana #ajua # tacañon», a expliqué Thalia.

Dans la vidéo, Thalia a l’air très heureuse tout en célébrant avec un gâteau original qu’elle a reçu en cadeau d’une célèbre pâtisserie au rythme d’une chanson de mambo bien connue.

Alors qu’il était sur le point de poser pour la vidéo, un cierge magique tombe du gâteau et lui brûle l’avant-bras gauche. La chanteuse et actrice mexicaine l’a prise comme une blague, car elle a inclus dans la vidéo des mots comme “burn”, “le spectacle doit continuer” (le spectacle doit continuer) accompagné de l’image de Freddie Mercury, chanteur de Queen, “Blessé” (blessé) et l’image d’un pompier.

Ensuite, Thalia montre comment était son avant-bras gauche, accompagnée de l’image d’un médecin, puis mord une part du gâteau.

La publication, qui compte plus d’un million et demi de reproductions à ce jour, a provoqué des réactions de toutes sortes de fans de la chanteuse et actrice mexicaine, y compris son mari, Tommy Mottola, qui a écrit ses émojis de cœur. rouges et visages inquiets, auxquels ils ont répondu: “Vous êtes l’homme le plus chanceux #lamujermasbella”, “Remplissez-la de baisers pour qu’elle oublie la douleur même pendant un petit moment”, “Dites-lui combien d’accidents il y a d’avoir des ballons près des bougies et guérir bientôt. “

Il y avait aussi ceux qui ont fait une recommandation au mari de Thalia: “Ne réutilisez pas ce type de bougie, ce type de bougie est dangereux.” Pour sa part, un autre utilisateur lui a dit: «Tu devrais t’occuper du moindre détail! Cela n’aurait jamais dû arriver. »

De plus, José Luis Ortega Castro, mieux connu sous le nom de José Luis Roma du groupe Río Roma, a envoyé un «baiser de guérison» à Thalia tandis que Mariana Garza, membre du groupe Timbiriche, a écrit à la chanteuse et actrice mexicaine: «Oups! !! Que votre belle peau récupère facilement et rapidement. “

Ses fans se sont inquiétés et lui ont donné des conseils pour assister: «Mettez un peu de dentifrice, ça va vous faire gonfler», «Mettez de l’aloès pour la brûlure. Salutations “,” Wow, mettez un gel ou une pomme de terre râpée “,” Que vous vous améliorez bientôt ma reine, sinon, utilisez du dentifrice, de l’aloe vera et beaucoup de creampie pour que la brûlure s’éteigne … prenez soin de mon amour … je t’aime !!! @thalia »,« Thalí, obtenez de l’encens Young Living et de l’huile de lavande, en quelques minutes saines »