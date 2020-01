“The Clown”: l’histoire du tueur à gages CJNG qui a quitté le cirque pour s’enrôler dans les rangs du narco

La semaine dernière, le parquet de Michoacán a annoncé l’arrestation d’un autre impliqué dans l’embuscade d’Aguililla, où 13 policiers de l’État ont été tués et neuf autres blessés, en octobre dernier.

Éléments de la police du Michoacán, de l’armée mexicaine et de la garde nationaleJ’ai capturé Fabián Urbino Morales, alias «El Payaso», dans la ville connue sous le nom d’El Aguaje, appartenant à Aguililla.

Il est identifié comme chef du Jalisco Cartel New Generation dans ce domaine. Il est également accusé des délits d’extorsion, d’enlèvement et de collecte de parquet dans la région.

Fabián Urbino, avant d’appartenir au groupe criminel de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, Il a travaillé comme clown dans un cirque, d’où son surnom de “Clown”.

Avant d’être un tueur à gages, il arborait fièrement, sur ses réseaux sociaux, des photos de lui sous la tente. Ensuite, le scénario était différent. Au lieu de télécharger des photos colorées d’un cirque, il a posé avec des armes, également fier.

«El Payaso», 37 ans et d’origine modeste, Il a changé les vêtements simples des t-shirts, pantalons et tennis des marques de luxe, sans pour autant négliger son 38 Super plaqué or.

Urbina Morale est le frère de «El Jaguar» ou «Burro Gris», ancien militaire et ancien membre du groupe «Delta» du CJNG, situé en tant que lieutenant de toute la municipalité d’Aguililla.

«El Jaguar», son frère, est également placé à la tête de «El M2» et auteur intellectuel du multihomicide d’un convoi de police le 14 octobre, où le CJNG il a tendu une embuscade et tué 13 représentants de l’État et en a blessé neuf autres.

Avec cette détention, 10 membres du CJNG entre les mains de la justice et de la déchéance s’ajoutent le 9 janvier, María Guadalupe López Esquivel «La Catrina».

Miguel Fernández, alias «El M2», et chef du cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de Tierra Caliente, Il a été arrêté le 10 janvier par l’armée mexicaine, après une confrontation, dans laquelle María Esquivel, “La Catrina”, les deux présumés dirigeants sont morts.

Le “M2” est connu comme le lieutenant de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, chef du cartel Jalisco New Generation.

Après l’embuscade à El Aguaje qui a été enregistrée le 14 octobre, au cours de laquelle 13 policiers ont été tués et neuf personnes blessées, l’une des rumeurs était que Nemesio Oseguera a été trahi par Miguel Fernández, alors qu’il rejoignait le Cartel de la nouvelle famille Michoacan.

Il a été indiqué que Miguel était une pièce importante dans le CJNG, et que la trahison présumée pourrait être un coup dur pour l’organisation criminelle.

Miguel est devenu important après la sortie d’audios dans lesquels il donne l’ordre aux tueurs à gages de tuer la police et a également demandé de laisser un narcomessage sur la scène du crime.

Au Michoacán, la violence générée par les cartels et le crime organisé ne s’arrête pas. Au mois de décembre, une vidéo dans laquelle les réseaux sociaux ont été observés plusieurs hommes vêtus de vêtements tactiques, lourdement armés et tirant en l’air.

Les sujets ont été identifiés comme membres de “Los Viagra”, qui a ainsi annoncé leur arrivée dans la communauté d’El Aguaje, dans la municipalité d’Aguililla, patrie de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, chef du Jalisco New Cartel Génération (CJNG).

Dans la vidéo de 1:25 minute, les hommes sont vus et entendus avertis de leur entrée dans la communauté située à Tierra Caliente, tout en tirant en l’air et en écrivant l’acronyme de leur organisation criminelle.

Pourquoi Aguililla, pourquoi tant de méchanceté: l’assaut du CJNG sur le Michoacán

“Ils nous ont tous mis KO!” se fait entendre dans un audio au milieu des regrets. Vous pouvez également entendre “Je suis en train de mourir”.

Après 9 heures, ils ont commencé à circuler dans réseaux sociaux photographies et sons de l’attaque perpétrée. La terreur et la barbarie ont aveuglé la vie des troupes.

Le bilan de l’attaque a été de 14 éléments de la police du Michoacán tués, selon les informations confirmées par le secrétaire à la Sécurité publique de cet État, Israël Patron Reyes; plusieurs patrouilles et scènes brûlantes comme s’il s’agissait d’un champ de guerre.

“Il est très regrettable cette embuscade de la police d’État à Aguililla”, Lopez Obrador a réagi mardi.

Le cartel de Jalisco Nueva Generación est considéré par les gouvernements du Mexique et des États-Unis comme l’une des organisations criminelles les plus dangereuses, ainsi que comme l’un des cinq groupes criminels transnationaux les plus dangereux au monde.. Son pouvoir a été obtenu par le sang et le feu, mais aussi par des alliances et des trahisons.

L’une des principales batailles que le cartel de Jalisco Nueva Generación mène actuellement est dans l’État du Michoacán. Dans cette entité, le différend sur le contrôle du marché de la drogue se heurte à “Le Viagra” et les groupes d’autodéfense de la municipalité de Tepalcatepec, dirigés par Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”.

L’intérêt d’El Mencho d’entrer dans Tepalcatepec et d’expulser “El Abuelo”, ainsi que de récupérer Aguililla, Il semble avoir plusieurs raisons: une affaire personnelle, mais aussi promouvoir les intérêts criminels du groupe.

Le CJNG est fortement incité à contrôler cette route, car il étend son rôle dans le trafic de drogues synthétiques, surtout pour fentanyl, qui a dépassé la demande d’héroïne, qui représentait auparavant d’importants bénéfices pour le CJNG.

De plus, Oseguera Cervantes est originaire d’Aguililla et est prêt à retourner au lieu où il est né, et dont il a été expulsé il y a des années par d’autres cartels; encumbrado déjà comme l’un des criminels les plus dangereux et assoiffés de sang au Mexique.

Le chef du CJNG était auparavant membre d’une faction du Cartel du Millénaire allié du Cartel de Sinaloa qui opérait dans l’État, mais la famille Michoacán a finalement pris le pouvoir et expulsé le cartel du millénaire et Los Zetas du Michoacán, et donc de «El Mencho».