L’émotionnel “The Farewell” a été couronné meilleur film des Spirit Awards du cinéma indépendant, dont la 35e édition s’est tenue ce samedi à Santa Monica (Californie, USA) un jour avant la remise des Oscars.

Bien que “The Farewell” ait été le lauréat du prix le plus convoité de la soirée (en plus de la meilleure actrice de soutien), les gagnants de l’Esprit ont intitulé “Uncut Gems” avec trois prix: meilleure réalisation, meilleur acteur pour Adam Sandler et mieux assemblage