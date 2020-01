The Mail Company intègre l’application Noysi à son centre de gestion des communications d’entreprise | Entreprend

L’application Noysi sera intégrée dans la gestion de l’information dans les organisations (GIO) de The Mail Company qui sont utilisées dans les processus de logistique des documents et des emballages, qu’ils soient physiques ou numériques.

Clients des solutions d’accès de The Mail Company telles que DMR (messagerie numérique), GIO-NEOS (une solution unique sur le marché pour la gestion intégrale des notifications électroniques obligatoires des administrations publiques) ou e-BOX, (e-management commerce dans les entreprises et les immeubles de bureaux)

Services de messagerie instantanée et chats pour équipements en temps réel

De cette façon, plus de 200 entreprises clientes de The Mail Company – environ 40 000 utilisateurs potentiels – pourront utiliser des services de messagerie instantanée et discuter pour des équipements en temps réel; stockage cloud illimité; appels vidéo, partage d’écran et diffusion (1 à 1 et en groupe).

Pour le directeur du développement commercial de The Mail Company, Luis del Barrio, l’accord avec Noysi “les aidera à aller plus loin en termes de performances, de facilité d’utilisation, d’évolutivité, de fiabilité et de sécurité”.

Il a ajouté que «la numérisation permet aux entreprises de faire de même mais d’une manière différente. Transformer ce qui était un service auxiliaire, perçu comme de faible valeur, en une plate-forme de communication qui s’intègre facilement aux processus de nos clients, ce qui leur permet de gagner en efficacité, en compétitivité et en offrant une plus grande valeur à nos clients » .Pour le directeur du développement commercial de Noysi, Manuel Ferrando, “L’accord avec The Mail Company reflète l’attrait de notre proposition pour les clients à la recherche d’une plate-forme de communication complète comprenant des services de chat et de messagerie, des outils de stockage et de collaboration dans un environnement de travail intuitif, sûr et hautement évolutif »

Fondée en 2000 par José Manuel Castellví, son actuel PDG, et Luis del Barrio, The Mail Company compte plus de 200 entreprises clientes, son service de messagerie gère plus de 100 000 envois quotidiens, plus de 6 000 communications en ligne certifiées sont traitées et plus encore 30 000 notifications électroniques des administrations publiques.

Noysi, quant à lui, a été créé en 2015 à l’initiative de Héctor del Castillo et est une solution entièrement évolutive qui compte déjà des dizaines de milliers d’utilisateurs pouvant accéder simultanément.

Il offre également un stockage illimité et permet aux invités (en dehors de l’organisation) d’être ajoutés aux groupes de travail, ce qui facilite les tâches de coordination avec des tiers et le travail avec des collaborateurs externes. Ce dernier aspect est essentiel dans le modèle économique de The Mail Company

Noysi, qui vient de se lancer sur le marché mexicain, dispose de quatre systèmes de cryptage différents et analyse 400 paramètres en temps réel.

De plus, il utilise des jetons de validation (unité de valeur qu’une organisation crée pour régir son modèle économique et donner plus de pouvoir à ses utilisateurs), chacune des applications authentifie l’utilisateur et si elle ne répond pas à 14 paramètres, l’accès est bloqué.