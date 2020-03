The Reckless pleurant la mort d’un entraîneur d’équipe de football

Gustavo Ángel et Adolfo Ángel pourraient traverser un mauvais moment Entraîneur qui a motivé ses joueurs avec des chansons de Los Temerarios décède L’ancien joueur de football hondurien était connu pour son amour du groupe mexicain

Hernán García, un entraîneur qui a joué dans le football hondurien et qui a motivé ses joueurs avec des chansons de Los Temerarios, dirigé par les frères Gustavo Ángel et Adolfo Ángel, est décédé des suites d’une infection rénale, a rapporté Radio Fórmula.

L’ancien joueur de football national et entraîneur national en 1981 est décédé à l’âge de 63 ans. En plus de ses réalisations en tant qu’entraîneur, Hernán García a également été reconnu pour son penchant pour Los Temerarios, qu’il a utilisé comme «méthode de relaxation».

Immédiatement, l’équipe nationale du Honduras a réagi à cette tragédie via son compte Twitter officiel: «@FenafuthOrg regrette profondément la mort du professeur Hernán García, footballeur et entraîneur ainsi que de l’ancienne équipe nationale (1981). Paix à votre âme et résignation chrétienne à vos proches. Q.D.D.G Professeur Hernán García ».

En outre, le journaliste hondurien Juan Carlos Pineda a parlé sur Twitter: «Bon homme, sourire facile et ami de la vie, footballeurs et footballeurs. Hernán a tout donné sans rien demander de plus que l’opportunité d’être heureux. Et c’était avec sa casquette, le sifflet, le ballon et ses joueurs. Repose en paix Hernán García ».

Dans une interview qui circule sur YouTube, quelqu’un demande à Hernán García de chanter une chanson de Los Temerarios, à laquelle l’entraîneur hondurien dit qu’il a besoin d’un microphone pour le faire, mais il est encouragé et commence à interpréter «Si je me souviens de toi», avec le même sentiment que Gustavo Ángel et Adolfo Ángel:

«Comment je me souviens de toi, mon amour. Si tu savais combien tu me manques. Tu ne m’aimais plus. “

Parmi les commentaires qui peuvent être lus dans cette publication, qui est proche d’atteindre 7 mille vues, l’un des utilisateurs dit: «En paix, repose Hernán García, il était un adepte de Los Temerarios et ils lui ont envoyé un arrangement floral, bon détail» .

