The Who annule des concerts au Royaume-Uni par crainte d’un coronavirus

LONDRES, 12 mars (.) – Le groupe de rock britannique The Who a annulé sa tournée au Royaume-Uni en raison du coronavirus, quatre jours seulement avant de donner un concert à Manchester.

Le groupe, célèbre pour des chansons comme “My Generation” et “Substitute”, a déclaré que la tournée de trois semaines aura lieu plus tard dans l’année.

“Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais compte tenu des inquiétudes concernant les rassemblements publics, nous n’avons pas pu avancer”, a déclaré jeudi le guitariste et chanteur Pete Townshend dans un communiqué.

Les craintes de la propagation rapide du virus ont conduit à l’annulation de concerts et d’événements sportifs à travers le monde, tels que le tournoi de tennis d’Indian Wells et le festival de musique Coachella, et ont soulevé la question de savoir si les Jeux olympiques de Tokyo Ils devraient être faits.

(Rapport de Sarah Young. Édité en espagnol par Lucila Sigal)