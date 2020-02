Thérapie contre le cancer en 2020 – Scientific American Blog Network

En 2020, environ 1,9 million de nouveaux cas de cancer seront diagnostiqués aux États-Unis, soit l’équivalent de 5190 nouveaux cas chaque jour. En outre, environ 630 000 Américains devraient mourir du cancer, soit 1 720 décès par jour.

En tant que deuxième cause de décès la plus courante aux États-Unis, dépassée uniquement par les maladies cardiaques, le cancer fait peser un énorme fardeau sur les individus, les familles et notre société dans son ensemble. En fait, l’Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé estime que les coûts médicaux directs du cancer aux États-Unis en 2015 étaient de 80,2 milliards de dollars.

Au cours de la dernière décennie, d’importants progrès dans la recherche, l’éducation, les méthodes de détection précoce et le traitement ont augmenté les taux de survie au cancer tandis que de nouvelles thérapies continuent d’être développées. L’introduction récente d’immunothérapies contre le cancer, en particulier celles basées sur des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires, a créé un changement de paradigme en oncologie clinique. Ces médicaments agissent en déclenchant les propres réponses immunitaires du corps pour favoriser l’élimination des cellules cancéreuses.

Alors que les thérapies traditionnelles telles que la chimiothérapie et la radiothérapie sont souvent utilisées comme traitement de première ligne pour lutter contre le cancer, l’immunothérapie a gagné en popularité avec le soutien de recherches prometteuses, d’essais cliniques et de nouveaux remboursements des Centers for Medicare et Medicaid services (CMS). En fait, une analyse récente montre que les hôpitaux investissent davantage dans les immunothérapies contre le cancer, les chercheurs constatant une augmentation de 199% des dépenses en immunothérapies utilisées pour traiter le cancer du poumon à petites cellules au cours des trois premiers trimestres de 2019, par rapport à la même période en 2018. De plus, l’immunothérapie de première intention, seule ou en combinaison avec la chimiothérapie, est déjà considérée comme la norme de soins pour certains patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules.

Alors que d’énormes progrès ont été réalisés dans les modalités d’immunothérapie, seul un faible pourcentage de patients bénéficient aujourd’hui de telles thérapies. Un article récemment publié estime que 43,63% des patients atteints de cancer aux États-Unis sont admissibles à une immunothérapie par inhibiteur de point de contrôle; pourtant, en moyenne, seulement 12,46 pour cent sont estimés répondre. Dans le même temps, le coût élevé de l’immunothérapie (30 000 à 300 000 $ par an pour un patient individuel) et le risque de développer des événements indésirables liés au système immunitaire exercent une pression sur le système de santé pour ne prescrire ces thérapies qu’aux patients les plus susceptibles de avantage. Cependant, les méthodes robustes pour identifier les candidats appropriés pour l’immunothérapie font toujours défaut.

Du point de vue de l’industrie pharmaceutique, l’incapacité de prédire quels patients bénéficieront de l’immunothérapie a entraîné l’échec récent de plusieurs essais cliniques majeurs. Pour ces raisons, l’identification de candidats appropriés pour l’immunothérapie est essentielle pour maximiser les avantages cliniques, éviter les toxicités inutiles et réduire les coûts.

Alors que nous entrons dans la nouvelle décennie, il est temps de repenser la façon dont nous abordons l’immunothérapie afin de bénéficier encore plus de patients et de leurs proches, tout en tenant compte des réalités financières sur le terrain. Avec la montée récente de l’intelligence artificielle (IA) et des outils d’apprentissage automatique pour analyser des données médicales complexes, nous avons maintenant la possibilité de profiler les patients plus tôt dans le processus de traitement par immunothérapie pour acquérir un nouveau niveau de compréhension qui garantira un temps précieux gagné ” Ne vous perdez pas dans une thérapie qui n’aura pas d’impact positif.

Si la réponse d’un patient à l’immunothérapie peut être prédite au tout début, les coûts de traitement seront économisés et les patients pourront être épargnés des effets secondaires inutiles.

LA RÉPONSE DE L’HÔTE

Bien que de nombreux traitements contre le cancer donnent initialement des résultats positifs, une résistance éventuelle, caractérisée par une rechute ou une propagation tumorale, est courante. Traditionnellement, les études sur l’agressivité des tumeurs et la résistance au traitement se sont concentrées sur les caractéristiques liées aux tumeurs telles que les changements génétiques et épigénétiques qui s’accumulent au fil du temps ou existent à un stade précoce (PMID 28397828, par exemple). Cependant, ce n’est qu’une partie de l’image. Regarder au-delà de la tumeur pour voir le patient réel, ou «hôte», ajoute une couche importante d’informations. Il devient maintenant clair que les réactions physiologiques de l’hôte au traitement, collectivement appelées «réponse de l’hôte», influencent finalement le comportement tumoral, souvent en faveur de la croissance et de la propagation de la tumeur.

Depuis plusieurs années, les chercheurs étudient comment la réponse unique d’un hôte à une variété de thérapies contre le cancer peut favoriser la résistance à la thérapie et, en fin de compte, aggraver les résultats, comme le résument les récentes revues scientifiques (PMID 27118493,31645711).

Dans un sens pratique, la réponse de l’hôte à toute thérapie anticancéreuse donnée peut être surveillée en temps réel en analysant une large gamme de protéines sélectionnées dans une série d’échantillons de sang; le premier échantillon est prélevé avant le début du traitement et les échantillons suivants sont collectés au cours des premières phases du traitement.

Les changements protéomiques peuvent ensuite être analysés par des algorithmes basés sur l’apprentissage automatique pour détecter les premiers signes de résistance au traitement. Par conséquent, le «profil de réponse de l’hôte» sert d’outil prédictif qui détermine la probabilité de succès du traitement et guide le médecin dans l’adaptation des plans de traitement pour chaque patient.

Pour donner vie à cela, considérons un groupe de patients atteints de cancer colorectal recevant une chimiothérapie standard. Les profils de réponse de l’hôte de chaque patient peuvent être déterminés dans la première semaine après le début du traitement. Ces profils reflètent l’activité des processus biologiques qui alimentent la progression tumorale et, par conséquent, sont très prédictifs des résultats du traitement. En effet, des recherches récentes dans ce sens ont démontré une corrélation entre un profil de réponse spécifique de l’hôte et une survie plus faible chez les patients atteints de cancer colorectal traités par chimiothérapie (non publié). En détectant ces interactions au cours de la première étape du traitement plutôt que plus tard dans le cycle, les médecins et les oncologues peuvent mieux planifier et ajuster les traitements qui seront efficaces au niveau individuel.

Avec les outils que nous avons en main, l’avenir de l’immunothérapie anticancéreuse est prometteur. L’American Society of Clinical Oncology (ASCO) a reconnu la nécessité d’identifier des stratégies qui prédisent mieux la réponse à l’immunothérapie comme l’une des neuf principales priorités de recherche pour accélérer les progrès contre le cancer. L’analyse de la réponse de l’hôte nous fait franchir une étape cruciale pour atteindre cet objectif.

Alors que nous nous dirigeons vers 2020, le profilage de la réponse de l’hôte pour le traitement du cancer jouera un rôle croissant dans la médecine de précision pour l’oncologie. Il contribuera à la découverte de nouveaux traitements combinés novateurs pour fournir un traitement personnalisé aux patients cancéreux et améliorer encore les résultats de l’immunothérapie.