Thiem affrontera Mager et Coric Sonego en quarts à l’Open de Rio | Réseaux sociaux sportifs

Le joueur de tennis autrichien Dominic Thiem rencontrera vendredi l’Italien Gianluca Mager et le Croate Borna Coric l’Italien Lorenzo Sonego en quart de finale de l’Open de Rio de Janeiro, le seul tournoi ATP 500 en Amérique du Sud, après avoir remporté leurs engagements respectifs au second tour jeudi. de fin.

Thiem, numéro quatre du classement ATP international et premier favori du titre du tournoi brésilien, est passé à la phase suivante après avoir battu Jaume Munar par 6-7 (5-7), 6-3 et 6 jeudi. -4 dans un duel dur de 2 heures et 41 minutes.