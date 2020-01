Thriller prolongé pour le dernier billet pour la finale en République dominicaine

Les Leones del Escogido ont battu les Tigres del Licey mercredi, tandis que les Eagles Cibaeñas se sont imposés sur les Toros del Este, pour provoquer une triple égalité à la deuxième place du Round Robin qui accorde les deux billets pour la finale de la Ligue dominicaine Baseball, après le dernier jour.

Ainsi, il faudra des matchs de bris d’égalité pour déterminer l’équipe qui sera mesurée par le titre avec les Eastern Bulls, qui ont remporté le Round Robin et le ticket pour la finale.

Les Tigers ont obtenu une place dans le dernier match éliminatoire, grâce aux critères de confrontation directe contre les deux autres équipes impliquées. L’autre protagoniste de ce duel de bris d’égalité sera défini dans un match entre les Eagles et les Lions, qui se jouera ce jeudi.

À Saint-Domingue, César Puello et Miguel Gómez ont connecté deux simples remorqueurs dans le huitième épisode, pour surmonter une ardoise adverse et donner aux Lions une victoire 4-3 sur les Tigers.

Wirfin Bishop (2-1) a retiré une entrée vierge pour gagner le match. Le défait était Alfredo Simón (1-1), après avoir toléré deux scores et quelques coups sûrs en une manche et deux tiers.

À Santiago De Los Caballeros, les Eagles ont armé une embuscade de six scores en première manche, pour vaincre les Bulls 6-1.

Rusney Castillo a connecté 4-2 avec deux courses remorquées, tandis que Ramón Torres est allé 3-2 avec une produite.

Manuel Flores (1-0) a brillé avec une ouverture de six manches blanches pour remporter la victoire. Il n’a admis que trois succès et a orné son travail avec cinq fans.

L’inverse était au record de Leovanny Rodríguez (0-1), secoué avec cinq scores et trois coups sûrs dans son ouverture frustrée de seulement un tiers de manche.

Ricky Álvarez a réussi un home run en solo et Ramón Ríos a fourni un double remorqueur pour mener le Cerf de Mazatlan à une victoire 3-2 sur le Yaquis de Ciudad Obregón et réduire leur handicap à un match contre deux dans la série au mieux sept par un passe à la finale de la Ligue mexicaine du Pacifique.

Juan Pablo Oramas (1-0) a remporté la victoire avec un solide départ de sept manches et un tiers de seulement deux points et six coups sûrs, n’a pas donné de bases pour les balles et a orné son travail avec huit fans. La défaite est allée au record de Dustin Crenshaw (0-1), bien qu’il n’ait toléré que trois scores et trois coups sûrs en sept épisodes.

À Los Mochis, Joey Meneses a connecté un simple remorqueur à deux manches et Efrén Navarro est allé 4-2 avec un remorquage dans la victoire 4-0 des Tomateros de Culiacán sur les Cañeros de Los Mochis pour profiter de deux matchs contre un. Dans sa série.

Derrick Loop (1-0) a retiré deux inscriptions en blanc en relief pour remporter la victoire, tandis que l’effondrement est allé au record d’Andrés Ávila (0-1) malgré l’octroi de seulement trois points et sept coups sûrs en sept manches.

Ryan Casteel a répondu avec un simple producteur dans la partie inférieure du neuvième épisode, pour laisser les Indiens Mayagüez sur le terrain et donner aux Santurce Cangrejeros une victoire 4-3 avec laquelle ils ont profité au mieux de la série finale sept pour le titre de Roberto Clemente Professional Baseball League.

Iván de Jesús Jr. a lié 4-2 à une carrière produite, tandis que Jan Hernández est allé 4-3 avec un double, un triple, une carrière produite et deux marqués.

Fernando Cruz (1-0) a lancé une manche et une troisième sans permettre aux carrières en relève de remporter la victoire. Le trébuchement est allé à Wanel Vázquez (0-1), après avoir accordé la course de la différence et deux coups sûrs en seulement un tiers du temps.

Balbino Fuenmayor a égalé le match avec un home run en solo dans le huitième épisode, et Niuman Romero a touché un seul remorqueur en fin de 13e manche pour les Caribes de Anzoátegui pour battre les Guins de La Guaira 3-2 et profiter de 3-0 dans la série des sept meilleurs pour une passe à la série finale de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel.

José Ascanio (1-0) a éventé deux adversaires lors d’une entrée en blanc pour revendiquer la victoire. L’inverse a été enregistré par Julio Pinto (0-1), après avoir accordé la différence de course en une manche et une troisième en relève.

À Maracaibo, Osman Narval a frappé un circuit de deux points dans le sixième épisode et a secoué un triple tirage de la course aux différences en haut de la dixième manche pour donner aux Lara Cardinals une victoire de 6-5 sur les Eagles de Zulia, ce qui signifiait l’avantage 2-1 dans l’autre série demi-finale.

Pedro Rodríguez (1-0) a retiré deux épisodes vides de soulagement pour remporter le match. Il a été perdu par José Mavare (1-1), après avoir accordé la différence de course dans un tiers de la manche.