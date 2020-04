Tigre teste positif pour le coronavirus à New York; il a été transmis par son soignant

Un tigre du zoo du Bronx à New York a été testé positif pour le coronavirus, dans ce qui pourrait être la première infection connue par Covid-19 d’un animal aux États-Unis, comme l’a rapporté cette institution qui gère la Wildlife Conservation Society, qui a attribué la Elle s’est propagée à un gardien du site qui, à ce moment-là, n’avait encore aucun symptôme.

Nadia, une tigresse malaisienne de 4 ans du zoo, est le seul animal qui a été testé positif jusqu’à présent, bien que sa sœur Azul, deux autres tigres de Sibérie et trois lions africains aient développé une toux sèche persistante, bien que, déjà en attente de une analyse plus approfondie, tout le monde devrait récupérer.

Le test Covid-19 positif pour le tigre a été confirmé par le United States National Veterinary Services Laboratory, basé à Ames, Iowa.

Bien qu’ils aient connu une diminution de l’appétit, les chats du zoo du Bronx se portent bien sous soins vétérinaires et sont interactifs avec leurs maîtres. On ne sait pas comment cette maladie se développera chez les grands félins, car différentes espèces peuvent réagir différemment aux nouvelles infections, mais nous continuerons de les surveiller de près et d’anticiper des guérisons complètes », ont-ils expliqué dans un communiqué du zoo de New York.

Le zoo, fermé depuis le 16 mars comme toute cette activité non essentielle à New York, a rapporté qu’aucun autre animal ne souffrait de symptômes et que “notre félin a été infecté par une personne qui en a pris soin et qui a été infectée, mais en cela à l’époque, il n’avait aucun symptôme. “

“Des mesures préventives appropriées sont désormais en place pour tout le personnel qui s’occupe d’eux et d’autres félins dans nos quatre zoos de la Wildlife Conservation Society pour éviter toute exposition supplémentaire de la part d’autres animaux”, selon le zoo du Bronx.

Les responsables du zoo ont également rappelé qu’il n’y avait aucune preuve que les animaux jouent un rôle dans la transmission du COVID-19 aux humains.

Informations EFE