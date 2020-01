Tir dans les jambes et autres tortures: comment fonctionne la mafia d’or Chavista au Venezuela

“Mettez la jambe, donnez-la” ordonne une voix anonyme portant une arme à feu. La jambe ne repose pas sur le sol, mais se fait également tirer dessus. “Dale, l’autre”, demande la voix. Et l’un après l’autre, quatre jeunes font face au même résultat en moins de 30 secondes.

Les images, partagées vendredi par le député vénézuélien Américo de Grazia, illustrent les pratiques violentes des différentes mafias – avec l’approbation et la complicité du régime Nicolás Maduro – contrôler l’extraction illégale d’or au Venezuela.

Les sanctions contre la commercialisation du pétrole – mises en œuvre en 2019 par les États-Unis et l’Union européenne, entre autres acteurs internationaux importants – ils ont exacerbé les limites financières d’un régime qui a plongé le Venezuela dans une crise sans précédent Pour un pays qui n’est pas en guerre. Ils impliquent l’interdiction d’importer par les entreprises américaines et d’effectuer des transactions impliquant du pétrole vénézuélien dans la monnaie du pays.

Par conséquent, la plupart des échanges de cette ressource qui les quelques alliés que le régime conserve: la Russie, la Chine et Cuba. Mais les expéditions ont généralement pour but de réduire les larges dettes que le régime a avec ces pays, plutôt que de générer de l’argent frais. En fait, Bloomberg a rapporté vendredi que les réserves de liquidités du pays sont moins de 1 milliard USD. Les réserves internationales, quant à elles, sont à leur plus bas niveau en 30 ans.

Pour cette raison, l’extraction irrégulière d’or a fini par jouer un rôle prépondérant dans l’économie chaviste. Le minéral est présent dans la zone connue sous le nom d’Arc minier de l’Orénoque, située dans la région centre-sud du pays. Il a une superficie de plus de 100 000 kilomètres carrés et s’étend de la zone frontalière avec la Guyane à celle qui borde la Colombie.

En 2016, Maduro a annoncé la création du «Gold Plan», grâce auquel il a assuré que les ressources présentes dans la zone seraient exploitées, ce qui permettrait d’obtenir un bénéfice estimé à 5 000 millions de dollars par an à partir de 2019. Cela ne s’est pas produit.

En l’absence d’infrastructures – physiques et juridiques – les agents du régime ont stimulé l’exploitation minière à petite échelle, une activité qui, en plus d’avoir des effets néfastes sur l’environnement, présente des dangers pour les personnes impliquées dans l’extraction physique du minéral dans deux domaines: pour les dommages à la santé causés par la tâche elle-même, et pour avoir à se soumettre aux gangs criminels qui les contrôlent.

En dialogue avec InfobaeDe Grazia a expliqué que les images correspondent à une punition appliquée par des groupes criminels – également connus sous le nom de pranes – aux commandes d’une mine. «(Les plans) c’est une forme de pénitence qu’ils mettent aux mineurs quand ils estiment qu’ils «ont mangé le feu rouge»: cela signifie qu’il a rapporté moins d’or qu’il n’aurait dû en produire, ou quelque autre faute, mineure ou majeure ».

Dans ce cas particulier, il a estimé que la faute “n’aurait pas dû être grave car les tirs étaient dans les jambes”. “Si cela avait été plus grave, ils auraient été jetés à la main et, dans d’autres cas, ils auraient pu être tués” «Une personne abattue ne peut plus travailler dans cette mine. Et ils ne le font pas simplement pour punir quelqu’un qui commet une faute, mais pour que les autres comprennent comment ils sont payés. »

Le député a expliqué que, malgré la subjugation des mineurs, les bandes n’ont aucun mal à les remplacer. “Quand ils en tuent un, ils arrivent 10. C’est l’un des rares moyens de subsistance qui existent dans la région. Il y a des gens qui arrivent du Venezuela, du Brésil, de Colombie, de Guyane, des gens des peuples autochtones»Il a détaillé. Et il a indiqué que l’alternative, en particulier pour ce dernier groupe, sont les “cambalaches”, c’est-à-dire les décharges.

Le lien avec le régime, a expliqué De Grazia, est donné par ce que l’on appelle l’entreprise commune militaire des industries minières, pétrolières et gazières, ou Camimpeg. “Vous ne pouvez pas entrer sans votre approbation”, a-t-il déclaré. En outre, CNN a indiqué que de nombreux soldats sont présents dans des entreprises qui affinent l’or extrait dans les mines, ce qui permet d’illustrer le lien entre ces groupes.

Une fois opérationnels, des groupes criminels prennent le contrôle de la zone, au point d’assumer des attributions qui correspondent normalement à un État, tout comme le monopole de la force.

Selon le New York Times, Maduro a décidé de canaliser les ressources du régime vers la capitale au détriment des zones rurales, ce qui a conduit, dans différents cas, à les policiers quittent leurs détachements pour trouver des moyens de survivre. Les médias décrivent le cas des habitants de la ville de Parmana qui, submergés par la criminalité, ils se sont tournés vers une guérilla colombienne qui contrôlait une mine d’or à proximité pour assurer leur protection.

Cependant, le vide de puissance implique également la possibilité que les différents groupes pse choisissent pour élargir leurs zones d’influenceet le nombre de mines qu’ils contrôlent.

Le même vendredi, il a été signalé que des membres de l’Armée de libération nationale, une guérilla colombienne présente au Venezuela, ils se sont affrontés avec une bande pour le contrôle d’une mine située près d’El Manteco, dans la municipalité de Piar de Bolívar. Selon El Pitazo, qui a recueilli des témoignages de résidents locaux, huit personnes seraient mortes aux mains de l’ELN.

De Grazia a mis en lumière l’épisode: «La zone est contrôlée par un pran appelé «The Blind», mais le régime a décidé de le remplacer par l’ELN. Pour ce faire, ils doivent les tuer. C’est ce qui s’est passé vendredi matin“

Mais il y a des zones qui sont également interdites aux groupes criminels. Comme indiqué par De Grazia, ce sont ceux où la Russie et l’Iran ont des intérêts. «En plus de l’or, dans la ceinture il y a la présence d’un minéral appelé thorium. Il est utilisé pour la fabrication de missiles et est exclusivement administré et est monopolisé par les Russes et les Iraniens », a-t-il déclaré.

Cependant, Chavismo se concentre sur l’or. Et les experts disent qu’une fois extrait, vous pouvez emprunter l’une des deux voies suivantes: on est Être commercialisé par le régime. L’autre est inconnu.

En ce qui concerne le premier, les expéditions d’or vers la Turquie ont été documentées en échange d’espèces utilisées pour acheter de la nourriture. Rien qu’en 2018, Chavismo a vendu 73 tonnes d’or vénézuélien aux Émirats arabes unis et à la Turquie

Et bien que les États-Unis aient imposé des sanctions à leur commerce, tout au long de 2019, le régime réussi à les échapper à différentes occasions et à réaliser des ventes aux Émirats arabes unis, en Ouganda et en Turquie.

Par conséquent, afin de continuer à fermer la clôture, le président en charge Juan Guaidó a officiellement demandé à l’Union européenne de catalogue d’or comme “or sanguin” éviter de «financer le parastat». «Cela fait partie de ce que nous pouvons faire de plus efficace, pour quoi faire? Pour qu’ils ne nourrissent pas le paraestado », a déclaré Guaidó, qui a souligné que l’opposition cherche à ce que« le commerce de l’or soit transformé en vaccins pour les enfants de nos hôpitaux (…) en traitements médicaux ».

Pendant ce temps, la journaliste d’investigation Lisseth Boon, qui lors d’un forum sur l’exploitation minière illégale au Venezuela organisé en décembre par le Conseil de l’Atlantique, un groupe de réflexion situé à Washington D.C, a expliqué que «Les organisations à but non lucratif estiment qu’en moyenne 80 tonnes d’or par an fuient le Venezuela, sur des routes irrégulières, sans aucune responsabilité“.

À son tour, il a expliqué que les routes de contrebande ont deux destinations: les îles d’Aruba, Bonaire et Curaçao, dans les Caraïbes et, par voie terrestre, à travers les frontières avec la Colombie et le Brésil. Selon les chiffres de Transparency Venezuela, 30% de la production d’or est consacrée à ces fins.

À en juger par les chiffres disponibles, la combinaison de l’effet des sanctions et des niveaux de production atteints ne suffit pas pour répondre aux besoins financiers du régime. Depuis que Maduro est à la tête du régime, les réserves d’or ont diminué de 60%, a déclaré Boon. Et les preuves indiquent que la tendance se poursuivra dans cette direction.