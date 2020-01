Tireur de l’école de Cervantes déguisé en l’un des massacres de Columbine

Les événements malheureux se sont produits vers 08h00, lorsque le mineur est entré à l’école. Selon un rapport du gouverneur de l’entité, Miguel Angel Riquelme, l’élève a demandé la permission d’aller aux toilettes et de changer de pantalon, après 15 minutes son professeur est allé le chercher.

L’agresseur est retourné dans la salle de classe avec deux armes à la main et vêtu d’un pantalon noir, de bretelles et d’une chemise blanche à laquelle il a lui-même écrit la légende. “Sélection naturelle”. Jusqu’à présent, on ne sait pas qui a fait son premier tir, il est certain qu’il a tenté contre ses coéquipiers et ses professeur, María Asad Medina, 50, qui a perdu la vie.

Après avoir fait plusieurs coups de feu depuis le centre de la pièce, José Ángel “N” s’est arrêté et a mis le pistolet sur sa tête pour se suicider. Puis, il est tombé au sol entre des boules de sang.

L’épisode, qui a duré quelques secondes, Il a fait six blessés, dont un grièvement et deux morts, dont l’agresseur.

Les autorités ont déclaré aux médias que l’enfant a perpétré le massacre sous l’influence du jeu vidéo Natural Selection, dont l’intrigue centrale est un conflit entre extraterrestres et humains. L’édition la plus récente du jeu date de 2012.

«Les faits malheureux, en premier lieu, montrent un profil psychologique spécifique de l’enfant. L’enquête devra être résolue, mais apparemment, l’enfant a été influencé par un jeu vidéo appelé Natural Selection », a déclaré Riquelme lors d’une conférence de presse impromptue.

“Aujourd’hui va être le jour”

José Ángel “N”, 11 ans, vivait avec ses grands-parents, car sa mère était décédée il y a quelques années. «Nous voyons leur environnement, leur comportement avec leurs pairs. C’était un élève qui ne présentait pas de problèmes, avec une bonne conduite »a précisé le gouverneur.

Dans une liste des faits, le chef de l’Etat a révélé qu’avant de partir pour changer de pantalon, le garçon a dit à l’un de ses compagnons que “c’était le jour aujourd’hui”; cependant, ils ne soupçonnaient rien d’une attaque.

Les informations recueillies à ce jour par les autorités indiquent que José Ángel n’a subi aucune violence de la part de ses camarades de classe, il était même mineur mineur dans les classes.

Le journal Milenio a rapporté que les premières déclarations de la grand-mère de l’enfant témoignent qu’elles ignorent où José Ángel aurait pu prendre les armes avec lesquelles il a tenté contre son professeur et ses camarades de classe.

Inspiré par le massacre de Columbine

En raison de la façon dont l’enfant s’habillait au moment de l’agression, les médias sociaux ont spéculé sur une Émulation avec le massacre de Columbine High School, survenu le 20 avril 1999.

L’attaque américaine, qui a été la plus meurtrière depuis 1966, a laissé 15 morts et 24 blessés.

Bien que tout indique que ce jour allait être une routine de plus à la Columbine School, dans le comté de Jefferson, au Colorado, aux États-Unis, des élèves de cinquième année, Eric Harris, 17 ans, et Dylan Klebold, 18 ans, ont joué dans un massacre contre ses coéquipiers.

Eric, l’auteur principal, portait un t-shirt qui disait “Sélection naturelle”. Cette phrase serait plus tard importante pour l’analyse de leurs actions. Selon les études, les deux étudiants voulaient provoquer un meurtre généralisé qui dépassait en violence celui perpétré en 1995 par Timoty McVeight à Oklahoma, City.

“Harris et Klebold voulait juste mettre fin à leurs jours dans une catastrophe (sacrifice religieux) “, ont déclaré les chercheurs.

La déclaration “Natural Selection” était un message sur la loi de Darwin qui déclarait que seuls les plus forts survivraient.

Les enquêtes ont révélé qu’Eric et Dylan planifiaient l’action depuis un certain temps. Environ cinq mois plus tôt, ils se sont rendus à l’une des nombreuses foires aux armes qui visitent en permanence le pays; cependant, ils n’ont pas réussi à leur vendre les fusils qu’ils voulaient acheter et, ensuite, ils ont demandé à Firt Durán, un compagnon de la pizzeria où ils travaillaient le week-end de livrer. Ils ont été obtenus en les achetant dans une armurerie de la ville. Un autre homme leur a appris à fabriquer des bombes à tube.