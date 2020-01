Tissus recyclés à Armani et métiers anciens en D&G à la Fashion Week de Milan

Dolce & Gabbana a rendu hommage aux anciens métiers samedi le deuxième jour de la Fashion Week de Milan, tandis que Giorgio Armani a proposé une collection de tissus recyclés pour sa ligne Emporio, une tendance de plus en plus forte dans le monde de la la mode

“Le monde et la vie des générations futures doivent être sauvegardés”, a déclaré à la presse Giorgio Armani, 85 ans.

“Parfois, l’industrie peut être très dommageable pour les terres dans lesquelles nous vivons. Nous essayons de résoudre le problème en trouvant un équilibre entre la demande industrielle et la respiration”, a déclaré le vétéran de la mode italienne.

Cette collection mixte, très sportive et joue avec les volumes, est composée de matières recyclées, de laine, de jeans recyclés et de coton bio.

Armani a déclaré que c’était le début d’une nouvelle campagne visant à créer “des vêtements de plus en plus recyclables”.

Cette tendance à développer des collections plus respectueuses de l’environnement est de plus en plus importante dans le monde de la mode.

Vendredi soir, 50% de la collection présentée par la maison italienne Ermenegildo Zegna était composée de tissus recyclés.

La mode est l’une des industries les plus polluantes. Il est responsable de 20% des rejets d’eaux usées et de 10% des émissions de CO2 dans le monde.

D’autre part, sur fond de photos en noir et blanc, le duo sicilien Domenico Dolce et Stefano Gabbana a offert aux fashionistas une immersion dans le monde des métiers anciens, comme le barbier ou le berger, faisant même parader un agneau dans le Bras d’un modèle.

Pour l’hiver prochain (boréal), D&G, loin de l’excentricité des collections précédentes, revient aux sources, au terroir.

Il porte d’énormes pulls et des écharpes en laine, des manteaux de berger avec des boucles, des vestes et des pantalons de velours, ou en tant que prince de Galles.

Afin de faire découvrir à la jeune génération ces métiers anciens, D&G a voulu impliquer des stars de TikTok, une application mobile populaire pour partager des vidéos dans lesquelles les utilisateurs sont filmés en train de faire des croquis, chanter en lecture ou danser, mais ils n’ont pas répondu à l’invitation