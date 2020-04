Together At Home ’recueille 127,9 millions de dollars

Le concert virtuel Un monde: ensemble à la maison, qui a été diffusé ce samedi, a permis de recueillir 127,9 millions de dollars, qui seront versés pour soutenir les agents de santé confrontés à la pandémie de coronavirus.

C’est ce que le mouvement a fait connaître Citoyen du monde, organisateurs de l’événement avec Lady Gaga. Et c’est qu’avec la participation de Taylor Swift, Elton John, les Rolling Stones et des dizaines d’artistes, l’interprète de “Bad romance” a décrit l’événement comme une “lettre d’amour” au milieu de COVID-19.

Je veux juste que vous sachiez que c’est une lettre d’amour à tout le monde dans le monde. Je t’aime et j’espère que tu ressens un gros câlin. La belle chose à propos de cette émission est que nous nous étreignons tous », a déclaré Gaga au début de l’événement caritatif pour les médecins et les infirmières qui s’occupent des cas COVID-19.

Ce dimanche, Global Citizen a dévoilé le chiffre qu’il avait augmenté pour “alléger” les dépenses liées à la pandémie de COVID-19.

127,9 millions de dollars, c’est la puissance et l’impact du concert One World: Together At Home. Merci, Lady Gaga, de nous aider à créer cette émission mondiale historique. Tout le monde dans le monde: restez forts, en sécurité et nous vous verrons bientôt en personne », ont-ils tweeté.