Toluca et Tijuana s’imposent au début du tournoi Clausura au Mexique

MEXICO CITY, 10 janvier (.) – Toluca et Tijuana ont gagné vendredi dans les matchs qui ont ouvert le rideau du tournoi de football mexicain Clausura et où leurs directeurs techniques respectifs sont apparus.

Les “Red Devils” de Toluca, avec le retour de José Manuel de la Torre comme stratège, ont gagné 1-0 lors de sa visite à Monarcas Morelia; tandis que les “Xoloitzcuintles” de Tijuana battaient Santos Laguna 2-1 dans la présentation de l’Argentin Gustavo Quinteros.

Dans le triomphe de Toluca, l’Argentin Emmanuel Gigliotti a marqué le seul but à 38 minutes quand il a profité d’une erreur de Luis Mendoza, qui a retardé le ballon à son gardien, mais l’attaquant prévoyait de voler le ballon, échapper à l’Uruguayen Sebastian Sosa et définir avant l’objectif non protégé.

Pendant ce temps, Tijuana a gagné 2-1 grâce aux buts du Brésilien Camilo Sanvezzo et Mauro Lainez. Le brésilien Matheus Doria en réduction pour les “Warriors” de Santos Laguna.

Sanvezzo a placé Tijuana à 37 minutes d’avance sur le penalty.

Doria a égalisé pour Santos à la 50e minute quand il a récupéré le ballon du coin gauche pour effectuer un tir de pénalité de l’extérieur de la surface.

Deux minutes plus tard, Lainez a marqué le but gagnant pour Tijuana avec un tir de l’extérieur de la zone qui est entré dans l’angle droit.

L’activité se poursuivra samedi avec les matches entre Cruz Azul-Atlas, Guadalajara-Bravos Ciudad Juárez, León-Querétaro et Tigres UANL-Atlético San Luis.

La journée d’ouverture s’achèvera dimanche lorsque Pumas UNAM affrontera Pachuca.

Les matchs des champions de Monterrey et d’América ont été reportés parce que les deux clubs ont demandé la permission d’avoir plus de jours de pré-saison après avoir disputé le match pour le titre.

Les “Rayados” de Monterrey joueront leur premier engagement contre Necaxa le 5 février, et un jour avant les “Eagles” d’Amérique affronteront Puebla.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)