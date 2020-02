Toluca sauve un match nul contre Cruz Azul dans la ligue mexicaine

MEXIQUE, 2 février (.) – Toluca a sauvé un match nul 3-3 contre Cruz Azul dimanche avec un but de dernière minute de l’Uruguayen Leonardo Fernandez à la fin de la quatrième journée du tournoi Clausura de football mexicain.

Dans le match qui a clôturé la journée, la “Blue Machine” de Cruz Azul a profité en deux minutes d’un puissant tir de Santiago Giménez, après que le gardien Alfredo Talavera ait dévié un tir d’Elías Hernández.

Toluca a égalisé à 16 minutes par l’Argentin Pedro Canelo, qui a complété un centre envoyé par Fernandez, qui deux minutes plus tard a mis le deuxième pour l’équipe à domicile lorsqu’il a défini avant le départ du gardien Jesus Corona après avoir reçu la passe du colombien Edgar Marron.

Cruz Azul était proche d’un match nul par le penalty, mais Talavera dévia le tir de Hernandez après 32 minutes.

Cinq minutes plus tard, l’Uruguayen Jonathan Rodríguez a réussi le match nul pour Cruz Azul avec un penalty.

Hernandez a marqué le troisième but de Cruz Azul à 52 minutes avec un tir de l’extérieur de la zone qui était attaché au poteau gauche.

Vers la fin, Hernandez était sur le point de marquer son double mais son tir toucha le poteau droit après 84 minutes.

Quand il a semblé que Cruz Azul allait remporter le triomphe du stade Nemesio Diez, Fernández a sauvé la cravate pour les “Red Devils” de Toluca avec un tir puissant qui a battu Corona à 95 minutes.

Samedi, Bravos de Ciudad Juárez a remporté une victoire samedi pour visiter l’Amérique 3-1, Querétaro a remporté le champion de Monterrey 2-1, le même score avec lequel Leon a battu Monarcas Morelia.

Necaxa et Pachuca ont battu Puebla et Tigres UANL 2-0, respectivement. Pendant ce temps, Santos Laguna et Pumas UNAM ont fait match nul 1-1.

Vendredi, l’Atlético de San Luis a sauvé un match nul de dernière minute contre Guadalajara 2-2, et Atlas a gagné 2-1 à Tijuana dans un match à huis clos en raison du veto que la Ligue a imposé au stade de Jalisco après des cris homophobes que les fans locaux ont exprimé le deuxième jour du match contre Puebla.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)