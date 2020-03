Tom Hanks, Rita Wilson: un mariage que même le coronavirus n’a pas pu surmonter

Le 12 mars, Tom hanks surpris sur leurs réseaux avec un message: «Bonjour les gens. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Fièvres légères aussi“L’acteur a annoncé sur ses réseaux sociaux.” Pour bien faire, comme nous en avons besoin actuellement dans le monde, nous avons été testés pour le coronavirus et nous l’avons testé positif. Eh bien, maintenant que faire? Les autorités médicales ont des protocoles à suivre. Les Hanks seront testés, observés et isolés aussi longtemps que requis par la loi et pour des raisons de sécurité. Il n’y a pas grand chose à faire que de le prendre au jour le jour, n’est-ce pas? Nous tiendrons le monde informé. Faites attention! Sans euphémismes, mais sans alarme, le protagoniste de Forrest Gump a confirmé que lui et sa femme avaient contracté la maladie qui fait peur au monde. Quand on connaît la nouvelle, plus d’un a dû penser “cela semble grave, mais ce mariage a déjà montré qu’il est indestructible”. Les raisons ne manquent pas.

Comme tant d’acteurs, Tom et Rita se sont rencontrés sur un plateau de tournage. Il n’était pas une mégastar, mais certaines indications montraient qu’il était en passe de l’être. C’était une actrice qui ne brillait toujours pas mais avait “sa propre lumière”. La première fois qu’ils se sont vus, c’était en 1980, sur les enregistrements de la série Bossom Budies qui racontaient les mésaventures de deux publicistes qui se déguisaient en femmes pour être laissées vivre dans un appartement. Hanks était l’un des protagonistes et Rita, l’une des actrices invitées. L’attraction entre eux était immédiate. Il a eu beaucoup de plaisir à écouter leurs histoires de famille. Rita a été appelée Margaret Ibrahimoff. Son père était un musulman né en Grèce mais résidant en Bulgarie et en Turquie et sa mère était une gentille grecque qui a grandi dans une petite ville à la frontière avec l’Albanie. La famille a émigré aux États-Unis et a changé son nom de famille de «Ibrahimoff» à «Wilson». Ils n’étaient pas inspirés par un héros ou un grand ami, ils aimaient juste le nom d’une rue du sud de la Californie. Plusieurs années plus tard, Wilson Ce ne serait pas seulement le nom de famille de sa femme, mais aussi le ballon devenu son ami imaginaire à Castaway.

Mais revenons à la romance. Bien que le béguin entre eux était évident, les deux ont essayé de l’arrêter. Il n’y avait pas de différences culturelles, sociales ou même d’âge car ils avaient les mêmes. Elle n’était pas une femme classée comme «mangeuse de portefeuille» ni un homme qui adhérait à «Je touche et pars», encore moins avec la réputation de «séductrice en série». Alors qu’est-ce qui a empêché cet amour? Rita n’était pas attendue par un mari à la maison, mais Hanks était attendue par une femme et un fils. À l’âge de 22 ans, l’acteur s’est marié Samanta Lewes, un ami de quatre ans de plus. Un an avant le mariage, son fils aîné, Colin, est né. En fait au cours de cette année, le bébé a été annoté du nom de famille de sa mère.

Samanta était également actrice, même si Rita a participé à certains épisodes de Bossom. Si quelqu’un l’a avertie de la chimie qui existait entre son mari et Wilson, cela n’a jamais été connu, car elle a toujours été une femme qui a fait de son intimité une forteresse. En 1982, Tom et Samanta étaient les parents d’Elisabeth.

Trois ans plus tard, Tom commençait déjà à être pris en compte par les réalisateurs de comédies. Un an après ses 30 ans, il avait joué dans Amigos del alma, Bachelor Party et son premier grand succès, Splash. La renommée et la réussite professionnelle semblaient être là pour rester dans votre vie.

Nicolas Mayer Il l’a sommé de jouer dans Volunteers dans une comédie sur un jeune millionnaire gâté. Il a demandé qui l’accompagnerait et ils ont répondu que sa co-star serait John candy. Mais quand ils lui ont dit qui serait sa co-star féminine, son cœur a bondi: Rita Wilson.

Les acteurs se sont rencontrés à nouveau, et plus que de la chimie, ce qui était notable était directement une usine d’hormones et une attraction imparable. Hanks a repris courage, a pris ce qu’il ressentait et a fait face à ce que cela impliquait: le divorce. Mais après avoir grandi dans une maison brisée (son père s’est remarié deux fois; sa mère trois fois), le fait que ses enfants aient vécu cette expérience l’a paralysé. Si Samantha pleurait d’impuissance, si elle criait ou insultait; Si Tom l’a serrée dans ses bras, a demandé pardon ou était simplement sans voix, il n’est pas sorti. Samanta n’a jamais dit du mal d’elle maintenant ex, n’a jamais donné de rapports exclusifs pour raconter sa douleur ou exprimer sa fureur. Digne de son manque d’amour, elle a peut-être compris que rien ne peut être fait quand votre partenaire vous aime mais en aime un autre.

Par respect, l’amour qu’il ressentait et les enfants qu’ils avaient ensemble, Tom rendit également son divorce intime. Les quelques fois où il a parlé de cette étape de sa vie, c’était pour admettre qu’il n’était pas fier d’être tombé amoureux d’une autre femme alors qu’il était fiancé, mais que ce qu’il ressentait pour Rita était irrépressible. Il a admis que se marier si jeune était également un facteur contre. “Je n’étais pas vraiment prêt à assumer ces responsabilités.”

Le couple s’est marié le 30 avril 1988. Tom, qui était catholique, est devenu orthodoxe comme sa future épouse. En voyant les photos de ce moment, ce qui impressionne le plus ce ne sont pas les looks des années quatre-vingt mais le visage du vrai bonheur du couple. Ce ne sont pas deux célébrités qui se marient mais une femme et un homme heureux et amoureux.

Depuis lors, le couple est uni, engagé et amoureux, et cela n’a pas été sans problème. Depuis qu’ils sont ensemble, la carrière de Hanks a atteint le niveau mégastar, il est l’un des 10 acteurs les mieux payés à Hollywood, et les critiques et le public l’adorent. Pour sa part, Rita, loin de devenir une ombre, a toujours été la partenaire de son mari. Tom avait dit “Je veux juste que vous sachiez que vous ne devez jamais rien changer à qui vous êtes avec moi” et il a obéi. Rita est apparue dans des films comme The Bonfire of the Vanities et Runaway Girlfriend et s’est même liée d’amitié avec son mari dans le film Love Tune où il était un veuf triste et adorable. Elle a également développé une carrière intéressante en tant que productrice. Il a lié ses souvenirs de famille à un bon scénario et a produit My Great Greek Wedding.

Mais si dans la vie active des Hanks, le mot «échec» ou «difficulté» semble inexistant. Dans la famille, ils ont dû faire face à plusieurs tests. Parents de Chester Marlon y Truman Theodore, les enfants ont été élevés avec tous les privilèges de la renommée, du succès et des comptes millionnaires. Mais aussi à quel point il est difficile de se forger une identité quand tout le monde vous connaît en tant que «fils de».

Chet a essayé de développer une carrière de musicien et d’acteur, mais sans grand succès. En 2014, il a commencé à donner des notes sur sa toxicomanie et à révéler sa joie d’être en réadaptation. Il a admis que “J’ai respiré tellement de coke que mon nez s’est bouché”. En 2015, il serait porté disparu et le porte-parole officiel de sa famille est sorti pour le nier, il aurait été sérieusement kidnappé ou interné. En avril 2016, il a fait de ses parents des grands-parents quand il a eu une fille à la suite d’une relation temporaire. Malgré la vie folle de son premier-né, Rita et Tom ne l’ont jamais insulté «En tant que parent, vous aimez inconditionnellement vos enfants. Vous les soutenez à chaque étape. “

La santé a également testé le mariage. À 36 ans, Hanks a reçu un diagnostic de diabète de type 2. Son épouse est devenue le principal soutien de famille. «Pour que le diabète puisse compliquer la vie de mon mari. Nous avons complètement annulé la consommation de sucre et nous sortons tous les jours pour courir quelques minutes dans le quartier, même si parfois nous préférons aller à la montagne pour faire de la randonnée. J’applique les recommandations médicales qu’il a reçues à ma vie quotidienne, car dans cette aventure, nous serons toujours ensemble “, a déclaré Rita au magazine People.

En 2014, ils ont été confrontés à des souffrances beaucoup plus difficiles ensemble. Rita s’est avérée avoir un cancer du sein. Elle a subi une mastectomie que, comme elle l’a dit dans ses réseaux, elle a vécu “avec mon mari à mes côtés, l’amour de ma famille et le soutien de mes amis”. Quelque temps plus tard, elle a dit que la réaction de son mari l’avait rendue encore plus amoureuse. “Vous ne savez jamais comment votre conjoint va réagir dans une situation comme celle-ci”, a-t-il déclaré et poursuivi, “j’étais tellement étonné, tellement impressionné par les soins que mon mari m’a donnés. Qui savait que cela nous rapprocherait encore plus?”

Toujours ensemble, appuyés l’un sur l’autre, les Hanks semblaient indestructibles, mais un an après la célébration de l’anniversaire d’argent, le couple a connu une crise. Rita a séjourné au manoir Pacific Palisades et le protagoniste de Castaway chez un ami à Malibu. La vie commune s’est transformée en routine et le départ des enfants les a affectés en couple et ils ont décidé de se séparer. Mais loin de sauter du bateau, ils ont décidé de le ramer ensemble. Il y avait des dîners romantiques et des journées de jeux aquatiques, du genre qui encouragent le rire et non le reproche.

Tom parle généralement plus de ses personnages que de sa femme. Mais dans l’émission d’Oprah, il a fait référence à Rita et a été touché “Je vois ma femme comme mon amant et nous avons un lien qui va au-delà de mots comme femme, petite amie ou mère”. Lorsque le chef d’orchestre a écouté attentivement, il a remarqué qu’il était capable de construire son personnage à Philadelphie en raison de sa relation avec elle. “La façon dont mon personnage ressentait son amant est la même chose que je ressens pour ma femme. La même chose s’est produite lorsque j’ai joué Forrest Gump et son amour pour Jenny. Sans ma connexion avec Rita, je ne sais pas comment je procéderais. » Dans une autre interview, il a assuré que la rencontre avec sa femme était peut-être magique, mais pas sa relation. «Parfois, vivre ensemble peut être un enfer, mais la certitude prévaut que quoi qu’il arrive et que nous soyons ensemble, nous le surmonterons toujours. Elle m’apprend ce qu’est l’amour chaque jour. »

Selon Tom, la formule d’un bon mariage n’est pas si complexe. Mariez-vous après 30 ans, laissez des notes dans la cuisine en vous souhaitant une bonne journée, envoyez des photos amusantes ou ce que vous faites, riez de plus en plus, combattez de moins en moins et surtout engagez-vous auprès de la bonne personne. Il semble que le respect de ces instructions, pas même le coronavirus, n’ose vous déranger.