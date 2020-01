Tomás Eloy Martínez, le soin de son travail et une mission clé «au nom du père»

«Pour Ezéchiel, qui a été le premier lecteur de ce livre», ai-je lu dans la dédicace de ma copie de Purgatoire, le dernier roman qu’il a publié dans la vie. Maintenant, je regarde ce texte écrit à l’encre noire avec sa lettre minuscule – si semblable au mien -, et je me rends compte que je n’avais pas encore été infecté par les ravages de sa maladie, quand les lettres commençaient déjà à tomber des lignes . Mais c’était à la fin.

Je reviens maintenant à juin 2008, quand je l’ai accompagné à Boston pour l’un de ses traitements médicaux. Nous allions profiter du voyage, me dit-il, pour revoir le manuscrit de Purgatoire avant d’envoyer la version finale à l’éditeur. Dès notre arrivée, il m’a remis les galères, que j’ai commencé à lire dans cette solitude d’accessoires qu’ont les cliniques et les hôpitaux. J’ai tenu un crayon sans conviction; J’étais sûr que je n’allais pas trouver une virgule à sa place. Le début du roman est brutal: “Il y a trente ans, Simon Cardoso était décédé lorsque Emilia Dupuy, sa femme, l’a retrouvé à l’heure du déjeuner dans la salle réservée de Trudy mardi”. Le nom de Simon avait rejoint la liste des 30 000 disparus de la dictature militaire, et pourtant il était là, sous les yeux d’Emilia, bien qu’il soit resté aussi jeune qu’à l’époque. Le temps ne s’était pas écoulé pour lui.

Quelques lignes en dessous de cette première phrase impeccable, j’ai trouvé une scène qui ne me fermait pas … et ne m’encourageait pas à commenter. Mon jugement était certainement faux et il y avait une raison qui le justifiait. Qui étais-je, éternel étudiant de ses conseils logiques et de ses suggestions affectueuses, pour m’opposer à une ligne de ses événements fictifs. Alors j’ai continué à lire, à continuer cette histoire dans laquelle il a tenté de retrouver à travers la littérature la vie quotidienne d’un pays que l’exil lui avait refusé.

Plusieurs fragments m’étaient familiers, car au cours des mois précédents, on m’avait demandé de vérifier des données, ou de trouver quelque chose dans les archives, ou de faire une interview. Nous partagions la vocation du journalisme, ce qui m’a permis de l’aider à plusieurs reprises dans ses recherches et recherches d’informations. Chacune de ces demandes – qui me mettait à distance et avec l’urgence d’une fermeture d’écriture, même si ce n’était qu’un fait nécessaire pour pouvoir continuer à avancer dans ses romans – est devenue une leçon de journalisme. Comment et où chercher, quelles sources consulter et lesquelles rejeter, où trouver des raccourcis. Quand j’ai déjà publié un article presque quotidiennement dans la presse argentine, il m’a écrit pour me mentir: “Votre note est la meilleure que j’ai lue aujourd’hui dans les journaux” Je sais que j’ai toujours été attentif à tout ce que j’ai écrit, même si c’était une entrée dans mon blog ou une boîte qui fonctionnait comme note secondaire. Pour lui, il n’y avait pas de textes mineurs, tous représentaient un acte intime et transcendant, une cérémonie dans laquelle tout l’être devait être livré.

Alors que je progressais dans la lecture de Purgatoire, Je lui ai confirmé que cette prémisse était aussi un moyen de rester en vie.

Un après-midi, alors que nous marchions sur Beacon Street, j’ai finalement posé la question que j’avais étouffée il y a deux ou trois jours.

–Et… avez-vous commencé à lire le roman?

-Oui, je vais pour la partie où Emilia …

– Mais comment voyez-vous, avez-vous trouvé quelque chose? – Il m’a interrompu sans cesse.

“Eh bien … sur la première page, il y a une chose qui ne me ferme pas beaucoup,” dis-je en babillant. Pourquoi Emilia entre-t-elle dans la salle de bain du restaurant pour se rafraîchir le visage? Et si plus tard, quand il part, Simon est parti? Si je retrouve une personne disparue il y a trente ans, je ne me déplace pas pour ne pas le perdre de vue.

– Et pourquoi Emilia va aux toilettes? – Il a répété en ne regardant rien, comme s’il reprochait à son personnage l’audace de se déplacer de manière si indépendante.

– Je ne sais pas, tu l’as mis là! – J’ai répondu incrédule.

– Tu vois, c’est ce dont j’ai besoin! Puissiez-vous souligner les déviations de mon imagination!

De là, mon crayon a perdu sa timidité. Les jours suivants, nous avons travaillé ensemble sur quelques corrections ici et là, et nous avons joué le jeu de la découverte du vrai personnage derrière le camouflage dans la fiction. Je ne peux pas penser à un autre travail plus heureux.

J’ai compris, au fil des ans, que Je me préparais à prendre soin de son héritage. Bien qu’il m’ait déjà demandé dans la vie, dans son testament, il a indiqué que je serais responsable de toutes les décisions concernant son travail, ainsi que de créer une Fondation qui préservera ses livres et ses archives, en plus de soutenir et de stimuler le journalisme narratif et jeune d’Amérique latine. “Je ne vous impose qu’une seule condition”, m’avertit-il; ne quitte pas ton travail ou ton chemin pour vivre par mon nom ». Je l’ai écouté, confiant dans le talent et l’affection de ceux qui m’ont accompagné dans cette aventure. Et cela fait dix ans que je suis.

Je suis très fier de tout ce que nous avons pu faire durant les premières années de la Fondation TEM. Nous avons promu des dizaines d’ateliers avec les principaux référents du journalisme et de la narration dans notre pays et aussi à l’étranger. Nous avons eu des visites et des dialogues avec de nombreux chroniqueurs et écrivains de trajectoire prestigieuse et reconnue, dans une liste aussi abondante que pluraliste. Il serait injuste de donner des noms car heureusement il y en avait trop. Les cycles, les présentations de livres et les conférences étaient chose courante. Nous inaugurons des expositions de reporters graphiques, promouvons des concours et des récompenses, publions des livres avec des chroniques de jeunes journalistes. Nous signons des accords avec des universités et des écoles de journalisme. Nous avons reçu et assisté des dizaines de requêtes pour les archives, qui ont pu être cataloguées grâce à une subvention de l’AECID et numérisées avec le soutien de la Fondation Willliams.

Le siège de la Fondation TEM au premier étage de la bibliothèque Miguel Cané dans le quartier de Boedo est devenu un centre très actif et bouillonnant, en plus de devenir une référence dans le paysage culturel de la ville de Buenos Aires. Tout le monde voulait y faire des choses. Ensuite, l’espace Borges y a été créé et nous avons dû changer de siège. Cette décision, conjuguée aux difficultés économiques que nous avons tous subies, a fait qu’au cours des deux dernières années, nous n’avons pas obtenu le soutien nécessaire pour maintenir ce rythme intense d’activités.

Le débat sur le soutien de l’État aux lieux qui tentent de préserver la mémoire et le patrimoine intellectuel de ses créateurs est toujours en suspens, pour éviter leur évasion vers les universités américaines qui les acquièrent avec des budgets généreux, quand elles ne sont pas laissées dans les limbes, ramassant de la poussière et se désintégrant dans l’oubli.

Quoi qu’il en soit, chaque jour, je me demande et demande à mon vieil homme si nous allons bien. Comme quand il y a une semaine, le traducteur de Purgatoire En danois, il m’a posé des questions sur certains argentins intraductibles, ou son agent littéraire m’a demandé si l’offre faite par une maison d’édition jordanienne de le traduire en arabe semblait correcte. Ou juste hier, quand j’ai donné le feu vert à la nouvelle couverture de Le chanteur de tango qui sera réédité en mars. Il n’y a pas d’académies ou d’écoles d’exécuteurs, et pour plus de conversations et de consultations que l’on a faites dans la vie, des doutes persistent. C’est pourquoi je remue constamment ses dossiers ou relis ses livres, à la recherche de sa voix et de son vote. Plus d’une fois, j’ai été surpris de trouver des signes et des réponses parmi les livres de sa bibliothèque.

J’ai l’impression de faire un clin d’œil. Et je te remercie et te souris.