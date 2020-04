Tommy, l’infirmière robot qui s’occupe des patients atteints de coronavirus en Italie

La technologie a aidé la population à rendre sa vie plus facile et plus pratique; cependant, ces derniers jours, il a permis de sauver des vies de patients diagnostiqués coronavirus (COVID-19).

Comment? Eh bien avec l’aide de Tommy, un infirmière robot qui travaille avec des médecins et des infirmières pour soigner les patients infectés dans le Hôpital Circolo dans Varese, Lombardie, la région a considéré l’épicentre de l’épidémie Italie.

Selon le docteur Francesco Dentali, directeur des soins intensifs à l’hôpital, Tommy est l’un des six robots de taille enfant placés à côté du lit du patient afin que les médecins puissent soigner d’autres patients dans des conditions plus graves.

“C’est comme avoir une autre infirmière, sans problèmes liés à l’infection”, a expliqué le médecin.

Leur travail consiste à surveiller le matériel médical dans la salle puis à le transmettre au personnel hospitalier, ils disposent également d’un écran tactile qui permet les patients enregistrer des messages et les envoyer aux médecins.

La mise en œuvre de robot permet à l’hôpital de limiter le nombre de contacts directs que les médecins et les infirmières ont avec les patients, dans le but de réduire le risque de contracter virus. De plus, ils aident l’hôpital à réduire le nombre de masques et de blouses de protection que le personnel doit porter, ressources qui sont rares aujourd’hui.

“Grâce à mes compétences, le personnel médical peut être en contact avec des patients sans contact direct”, a-t-il expliqué. Tommy, qui porte le nom du fils d’un des médecins.

Cependant, l’apparition de des robots à l’hôpital a apporté une grande surprise et une incertitude dans la les patients, qui ont dû expliquer que le androïdes dans ces moments, ils sont très nécessaires pour les médecins, en raison de l’énorme charge de travail qui doit combattre la COVID-19.

“L’objectif et la fonction du robot. La première réaction n’est pas positive, en particulier pour les patients âgés. Mais en expliquant ce qui est recherché, le patient est content car il peut parler au médecin “, a-t-il expliqué. Dentali.

Avec des informations 24h / 24

