Toni Costa dit son gosse gardé Alaïa Tik Tok vidéo

Le chorégraphe espagnol partage une vidéo accompagnée de sa fille, Alaïa, dans la piscine. Alors que Toni Costa apprend qu’il est un “gardé”, la petite fille est qualifiée de “gosse”. Le partenaire d’Adamari López ne répond pas à ces accusations contre Tik Tok.

Après être apparu dans une vidéo de Tik Tok, qu’il a partagée sur son compte Instagram officiel, avec le chorégraphe espagnol Toni Costa, qui est un couple de l’actrice portoricaine et de l’hôte Adamari López, ils lui disent qu’il est un maintenu, tandis que son petit fille, Alaïa, ils l’appellent un gosse. Il n’a pas répondu à ces allégations.

Dans cette publication Tik Tok, qui dépasse jusqu’ici 350 000 reproductions, vous pouvez voir Toni Costa dans la piscine avec Alaïa et approcher la caméra pour dire: “C’est pour vous”, et les deux vont au centre de la piscine. Ensuite, la chorégraphe espagnole porte sa petite fille par la taille et la relève haut. Encore une fois, ils s’approchent de la caméra pour dire au revoir avec un tendre baiser de père en fille.

“Le meilleur cadeau que je puisse offrir à ma fille est le temps … le temps c’est la vie … @alaia”, a indiqué le partenaire d’Adamari López dans la vidéo Tik Tok et a immédiatement commencé à recevoir des messages de toutes sortes.

Un utilisateur s’est exprimé comme suit: “La meilleure chose à propos de ne pas travailler”, à quoi la chorégraphe espagnole a répondu: “Nous continuons à travailler à la maison, mais nous devons toujours rechercher des moments comme celui-ci, car la famille est la chose la plus importante” .

D’un autre côté, un internaute n’a rien gardé et a écrit: «Ceux-là même quand ils sont dans la salle de bain, ils veulent publier et gagner de l’argent, cela va mieux que de travailler et le gamin est déjà en colère. La famille de Shit… s’ennuie ». Toni Costa n’a jusqu’à présent pas répondu à ces allégations.

“La vieille dame potelée le garde”

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que le chorégraphe espagnol Toni Costa est appelé de cette façon, seulement à une occasion précédente s’il a répondu comme il ne l’avait jamais fait auparavant après qu’un internaute a écrit «Cela car cela ne fonctionne pas et est maintenu par la vieille dame potelée », Se référant à l’actrice et animatrice portoricaine Adamari López, mère de sa fille, Alaïa.

Immédiatement, Toni Costa a répondu de la manière suivante: “Hahaha, que pouvez-vous attendre de” quelqu’un “COWARD qui utilise un profil pour éliminer la haine de l’amertume qui porte dans son cœur et sa vie … Quelle honte vous me donnez …”.

Les commentaires de soutien de la chorégraphe espagnole ont été immédiats: “Quel commentaire, vous manquez de bon sens”, “Elle souffre, malheureuse, au moins elle a plus qu’assez pour le soutenir si elle le veut, il ne vous suffit guère de payer le loyer, pauvre racaille “,” Comme tu es pathétique. Vous imbécile misère humaine »,« Quelle honte vous donnez, plutôt dommage d’avoir autant de poison sur vous »,« Et ça vous fait mal. Vivez et laissez vivre amer ».

D’un autre côté, d’autres adeptes ont assuré que la personne qui a marqué Toni Costa comme un partisan ne l’a fait que pour attirer l’attention: “Prenez vos 5 minutes de gloire”, “Cherchez vos 3 minutes de gloire, certains abhorrés ou abhorrés qui n’ont rien à voir avec faire “,” Comment dégoûtant votre commentaire donne, vous pouvez voir que vous avez un cœur de pierre. Une personne malheureuse… ils inspirent un amour de famille pur ce que vous semblez n’avoir jamais eu »,« C’est ce qu’on appelle l’envie. Mon Dieu, si vous voulez faire ces commentaires, mieux vaut la fermer, vous êtes sûrement amer ».