Toni Costa présume la fête de la fille d’Adamari López

Adamari López et Toni Costa ont fait une grande fête à Alaïa La petite Alaïa a eu 5 ans Toni Costa a publié une photo et a suscité l’envie

Dimanche, Toni Costa, le partenaire d’Adamari López, a partagé une photo sur son compte Instagram officiel dans laquelle il apparaît accompagné de l’actrice et chef d’orchestre portoricaine, ainsi que de sa petite fille Alaia, qui a célébré une autre année de vie.

«Célébrer les 5 ans de vie de notre princesse # Alaïa de façon spectaculaire», écrit Toni Costa dans cette publication du parti Alaïa qui dépasse déjà 127 000 likes à ce jour.

Le partenaire d’Adamari López continue: «C’est merveilleux de profiter et de partager avec notre famille et nos amis, grâce à toutes les personnes qui ont rendu possible un après-midi si spécial, impossible à battre! @alaia @adamarilopez ”.

Toni Costa en a profité pour étiqueter les entreprises qu’il a engagées pour la soirée Alaïa dans la planification et la coordination de l’événement, la conception et le stylisme de l’événement, la location d’accessoires, la décoration et le stylisme des ballons, le graphisme et la papeterie personnalisée et les imprimés graphiques.

Également arrangements floraux, assemblage, gâteau, biscuits décorés, mini bonbons, photographie, vidéo, photobooth, musique et divertissement, visages de peinture, styliste tresse, slime, illustrateur, aire de jeux, protocole, restauration, crêpes, crème glacée, table de fromages et charcuterie, service de bar, assiettes jetables modernes, poupées et location de meubles.

Mais ce qui ne semble être que de bonnes vibrations pour la famille composée d’Adamari López, Toni Costa et Alaïa, ne l’est pas, car cette publication du parti Alaïa suscite beaucoup d’envie parmi les utilisateurs.

“Et quelle entreprise va s’occuper du dépotoir qu’ils ont fait?”, A écrit un internaute, recevant des réponses de toutes sortes d’utilisateurs agaçants pour l’attaque contre le parti d’Alaïa.

«Combien d’envie, quel commentaire bas, donc hors de propos… maintenant ce que je ne comprends pas, pourquoi en gardez-vous une trace? Juste pour jeter du poison?

D’autres personnes ne voulaient pas être laissées pour compte: «Mon Dieu, madame, vous avez l’air envieux. Priez pour elle, la pauvre »,« celle que vous allez mettre, vous envieuse, bien que je pense qu’en parlant comme ça, ou pour ramasser les ordures dans la rue, vous devez servir, serpent ».

Après ces commentaires, le couple formé par Adamari López et Toni Costa a reçu de nombreuses félicitations pour l’anniversaire d’Alaïa.

“Spectaculaire !!! Vous jetez toujours avec vos coordonnées !!! Génial!!! Et je vois Adamari de plus en plus radieux »,« un rêve !!! Beau tout !!! Expérience inoubliable !!! Et tu ne parles même pas, magnifique !!! Belle famille, bénédictions !!! ”

Un admirateur ne voulait pas manquer l’occasion de faire une demande très spéciale au couple: «S’il vous plaît, pouvez-vous m’inviter pour 15 et le mariage? Merci. “

Alors qu’un autre rappelait les précédentes célébrations d’Alaïa: “Tous les anniversaires qui ont été célébrés, la décoration est belle et je ne veux pas imaginer le quinceañero.”

De son côté, une internaute a attiré l’attention par son message original: «Ils ont jeté la porte par la fenêtre, comme on dit à Porto Rico. Ils étaient BRUTAUX! J’adore te voir heureuse. Félicitations à la plus belle nièce! # allsomostíos ».

Enfin, un admirateur du couple les a remerciés pour quelque chose qu’ils font souvent: “Merci de partager ces beaux moments avec votre public, c’est pourquoi Porto Rico les aime.”