Tornade au Tennessee: état d’urgence déclaré

Le gouverneur a déclaré l’état d’urgence et a envoyé la Garde nationale pour aider dans les tâches de recherche et de sauvetage. Jusqu’à présent, 24 morts et 21 disparus ont été signalés. “Les États-Unis sont à 100% avec les habitants du Tennessee, pour tout ce dont ils ont besoin!” , A déclaré Donald Trump dans un tweet

Tornade du Tennessee. Le téléphone portable de Billy Dyer a sonné une alerte d’urgence, le téléphone de sa femme Kathy a suivi, leur donnant juste assez de temps pour descendre et allumer la télévision pour regarder les nouvelles.

Et puis la tornade est arrivée.

Quand le soleil s’est levé mardi, le teinturier a émergé et a constaté que les murs de leur chambre avaient disparu. Son matelas pendait à la tête de lit; Le tout entouré uniquement par le ciel.

“Dieu merci, nous avons eu le temps de descendre au sous-sol ou nous ne serions probablement pas ici”, a déclaré Dyer.

Les responsables des urgences du Tennessee ont rapporté que les tornades ont fait 24 morts et au moins 21 disparus, a indiqué l’Associated Press.

Dans le comté de Putnam, à environ 130 kilomètres (80 miles) à l’est de Nashville, au moins 18 personnes sont décédées, dont cinq enfants. Les autorités ont déclaré qu’il y avait 88 blessés.

Les habitants de Nashville ont été réveillés par des sirènes qui les ont alertés du danger des tornades mardi matin et des alarmes ont également sonné dans certaines parties du comté de Putnam.

Mais dans la communauté Dyer, Double Springs, au cœur du Tennessee rural, il n’y a pas un tel système.

“Si les téléphones n’avaient pas d’appel d’urgence, cela n’aurait pas été bon”, a déclaré Dyer.

Les tornades qui ont frappé le Tennessee mardi après minuit ont déchiré les façades en briques, plié les poteaux métalliques et détruit plus de 140 bâtiments, enterrant les gens sous les décombres.

La fille de Dyer, 34 ans, Brooke, a réussi à se réfugier dans le sous-sol d’une maison, puis “m’a appelé en criant et en pleurant”, a déclaré Dyer. Quelques instants après le passage de la tornade, il est sorti dans l’obscurité et a sorti sa fille des décombres.

Le gouverneur Bill Lee a déclaré l’état d’urgence et a envoyé la Garde nationale pour aider aux tâches de recherche et de sauvetage.

Il a également ordonné que les drapeaux des bâtiments officiels flottent en berne jusqu’à vendredi à la mémoire des victimes.

Le président Donald Trump, qui prévoit de visiter la zone dévastée vendredi, a déclaré sur Twitter: “Les États-Unis sont à 100% avec les habitants du Tennessee, pour tout ce dont ils ont besoin!”

La police a bouclé certaines parties du comté de Putnam et a imposé un couvre-feu de 20 heures à 8 heures du matin pendant que les recherches se poursuivaient mercredi.

En revanche, le maire de Cookeville, l’une des villes les plus touchées, a révélé les noms des personnes toujours portées disparues mardi soir.

Les tornades ont coupé les lignes électriques et détruit des dizaines de maisons, d’entreprises et d’autres bâtiments. Certaines des personnes touchées dormaient au moment de la catastrophe, ont indiqué les autorités.

“Il a frappé si vite que beaucoup de gens n’ont pas eu le temps de se réfugier”, a déclaré mardi le maire du comté de Putnam, Randy Porter. “Beaucoup de ces personnes dormaient quand c’est arrivé.”