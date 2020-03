Torturé sa fille pour avoir manqué l’école, par Mario Guevara

Chronique: Torturé sa fille parce qu’il a raté l’école. Une mère hispanique a frappé et mordu brutalement sa fille adolescente parce qu’elle n’était pas allée étudier. La version exagérée du “chanclazo” l’a conduite à être accusée de maltraitance d’enfants.

Quand j’étais petite et que ma mère était très en colère, mais beaucoup, à cause de certains méfaits que je faisais, tout au plus la tong a été retirée et menacée avec elle.

Beaucoup d’Hispaniques ont grandi avec cette coutume, et parfois, nous avons eu une bosse au passage. Ou nous avons giflé.

C’est derrière nous et nous avons appris aux parents d’aujourd’hui que nous ne pouvons en aucun cas frapper pour éduquer. Il est impensable que des parents aimants réprimandent le comportement mal appris de leurs enfants.

Frapper un enfant, l’humilier, l’insulter ou le manquer ne le corrige pas… au contraire, cela le nuit profondément et peut être le contraire des attentes.

La violence engendre la violence.

Par conséquent, ce que cette mère hispanique a fait est une honte pour elle, pour la communauté et pour l’avancement de toute une génération.

C’est juste que je ne m’excuse pas qu’ils “m’ont éduqué comme ça”. Vous devez ouvrir la tête et apprendre, ne pas répéter les mauvais schémas de l’enfance.

Cette mère, Ana Friarosario, n’a que 33 ans, alors elle sait que frapper n’est pas bien. Il appartient à la nouvelle génération qui élève les adultes de demain. Et qu’a-t-il fait?

Sa fille de 14 ans n’est pas allée à l’école ce jour-là. Il s’est échappé. Il manquait. Il a décidé qu’il était préférable de faire autre chose que d’aller en classe.

Mal fait. Je n’en parle pas.

Mais, quand il est rentré chez lui, un appartement dans un complexe du sud-est du comté de Miami-Dade a dû regretter son méfait.

Qu’auriez-vous fait si vous aviez découvert que votre adolescent s’est enfui et n’est pas allé à l’école?

Bien sûr, j’espère quelque chose de différent de ce qu’Ana a fait. Elle a torturé sa fille.

Elle a frappé sa fille.

Au début, cela a dû être une gifle, je suppose, au milieu d’un argument chauffé. L’adolescent, je pense, ne devait pas être silencieux. Peut-être qu’il a mal répondu à sa mère … mais ce qui a suivi n’est pas excusé.

Ana a été engraissée et aveuglée par la violence. Il a frappé la jeune fille avec une ceinture aux bras, au dos et aux jambes, selon le rapport d’arrestation.

Et, même si vous n’y croyez pas, cela ne semblait pas suffisant.

Puis il l’a de nouveau saisie et l’a frappée au visage. Et puis, il l’a mordue… oui, tu me lis bien, il a mordu l’adolescente dans le dos.

Qu’est-ce que c’est censé être? Une barbarie sans nom!

Les coups ont été si importants que les voisins, alarmés, ont dû prévenir la police.

Les autorités sont arrivées au département, dans le bloc 11000 de la 189e terrasse sud-ouest, et ont arrêté Ana Friarosario.

Selon des documents de police, la jeune fille de 14 ans avait un œil au beurre noir, des marques de ceinture et des ecchymoses.