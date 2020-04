Tourné par le désespoir, une chronique de Mario Guevara (PHOTOS)

Chronique: Tiré par désespoir de la peur du Coronavirus. Un homme du Bronx a commis un acte impensable après avoir appris qu’il était atteint de COVID-19. La panique s’empare des habitants du pays et la police doit faire face à des cas incroyables.

Nous ne connaissons pas son nom, mais nous savons que mardi soir, il a paniqué. Il se regarda dans le miroir et était âgé de 55 ans, en surpoids, diabétique et… infecté par un coronavirus. Et elle a pleuré de peur.

Il pensait qu’il allait mourir.

Il se souvenait de toutes les images qu’il avait vues à la télévision. Toutes ces personnes mourant, à bout de souffle, branchées sur des respirateurs, mourant par dizaines, seules.

Et il pensait qu’il ne voulait pas ça pour lui.

Il avait bu un verre avant de le faire, pour prendre un peu de courage. C’était peut-être la chose la plus audacieuse qu’il ait jamais faite. Il n’avait pas peur de trop de choses, mais le COVID-19 a mis ses cheveux debout.

Et maintenant, il faisait partie des «infectés».

S’il n’y avait pas de respirateurs pour tout le monde, ils allaient le mettre de côté, se noyant lentement, pensa-t-il.

C’était un patient à risque. Qui le sauverait s’il y en avait d’autres avec de meilleures chances?

Il regrettait tout l’exercice qu’il n’avait pas fait, tout ce dont il n’avait pas pris soin pour améliorer son diabète.

Il a pleuré sur les occasions où il a promis de s’améliorer. Pour sa promesse du Nouvel An rompue, aller se promener tous les jours et manger sainement.

Pas même il y a 3 mois. Quand son monde était le même que toujours et qu’il se souciait seulement des choses normales.

Maintenant, tout avait changé. Il se sentait comme le protagoniste d’un film de zombies, dans lequel on sait qu’un personnage va mourir parce qu’il a déjà été infecté.

Il se sentait comme un personnage de seconde classe. Il allait mourir comme un rat. Il ne voulait certainement pas cela.

Donc, après avoir vidé la boisson. Il a pris son couteau et son pistolet.

Et il est sorti dans la rue.

Il n’y avait personne pour effrayer. Ils étaient tous à la maison. Il était 4 heures du matin.

Comment se fait-il que votre film d’horreur se soit transformé en mauvaise comédie?

Il a alors su qu’il devait appeler lui-même la police. Et il l’a fait.

La police a répondu à un appel d’urgence. Il y avait un tireur entre Zerega et Westchester Avenues à Westchester Square.

À leur arrivée, ils ont trouvé un homme armé d’un couteau et d’un pistolet.

“Lâchez le pistolet!” Crièrent-ils à une distance sûre. Qu’est-ce que ce mec faisait là?

Il a parfaitement entendu. Il déglutit difficilement. C’était ce que j’attendais. Il ferma brièvement les yeux. Il les a ouverts et a commencé à marcher lentement vers la police armée.

“Arrête! Restez où vous êtes et déposez vos armes! », Ont répété les agents. Que faisait ce gars?

Mais il a continué à marcher.

Il pensa à la brise fraîche qui se promenait dans la baie de Pelham. Il ferma les yeux et se déplaça un peu plus loin.

“Arrêtez MAINTENANT !!”, ont crié les officiers.

Et après cela, il a entendu les impacts. Un sifflement, un coup sec et le bruit sourd du coup de feu dans sa propre chair, des brûlures et de la douleur.

Un, deux, trois … neuf coups.

Voilà, pensa-t-il. “C’est fini.”