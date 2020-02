Tournée sur les inégalités: la vraie vie des quartiers dans le film oscarisé “Parasite”

Par Hyun Young Yi et Sangmi Cha

SEOUL, 12 février (.) – Des maisons aux nouilles, le film sud-coréen oscarisé “Parasite” raconte l’histoire d’une lutte de classe à travers les images et les odeurs de Séoul.

Le film – qui a marqué l’histoire en tant que première langue non anglaise à remporter l’Oscar du meilleur film – raconte l’histoire de deux familles sud-coréennes – le riche Park et le pauvre Kim – qui reflètent les disparités croissantes dans la quatrième plus grande économie de Asie

Les indices visuels du film ont résonné pour de nombreux Sud-Coréens qui se sont identifiés comme des personnes nées dans des familles à faible revenu qui ont presque renoncé à un logement décent et à une mobilité sociale, par opposition à celles de familles aisées.

Une grande partie du film a été filmée dans des décors spécialement conçus, mais le manoir du parc et l’appartement sordide du “sous-sol” de Kim ont été inspirés et montés dans les quartiers royaux de la capitale sud-coréenne.

Une visite des lieux et des décors du film révèle le sens qu’il a pour de nombreux Sud-Coréens alors qu’ils jouent dans leurs propres débats sur la richesse … et son absence.

Ahyeon-dong est l’un des derniers bidonvilles situés près du centre-ville de Séoul et apparaît dans plusieurs scènes représentant l’humble quartier de la famille Kim.

Perché sur une colline près de la gare principale, Ahyeon-dong est un labyrinthe de rues étroites et escarpées, dont beaucoup se retrouvent sur de longs escaliers que les résidents montent pour atteindre leurs maisons.

“Regarder le film m’a donné l’impression d’avoir mis ma vie là-bas”, a déclaré Lee Jeong-sik, copropriétaire de Pig Rice Supermarket, âgé de 77 ans, qui apparaît dans le film.

La famille de fiction Kim vit dans un «sous-sol», généralement de petits appartements sombres construits partiellement en sous-sol.

Les voisins ont déclaré que le loyer de ce type de logement avait augmenté à environ 340 dollars par mois, plus du double de celui de la dernière décennie.

En revanche, les scènes autour de la maison de la famille Park ont ​​été filmées à Seongbuk-dong, un quartier connu sous le nom de Beverly Hills en Corée du Sud qui abrite des maisons de familles et des résidences diplomatiques.

Contrairement à Ahyeon-dong, les rues de Seongbuk-dong n’ont pas de déchets et sont silencieuses, avec des maisons cachées derrière de hauts murs, des barbelés et des caméras de sécurité.

Selon les agents immobiliers, les maisons y coûtent environ 6 millions de dollars et les résidences louées aux diplomates sont louées de 8 500 à 12 725 dollars par mois.

Lorsque la nouvelle des Oscars a été publiée, les réseaux sociaux ont explosé avec des photos et des recettes de “jjapaguri”, une combinaison de deux nouilles instantanées différentes traduites dans le film par “ram-dong”.

Le plat est d’abord devenu populaire comme aliment de tous les jours en raison d’une émission de télévision, mais a reçu un coup de pouce pour le film, qui a ajouté une touche satirique parce que le parc l’a mangé avec de la viande coréenne chère.

(Rapport supplémentaire de Dogyun Kim, Daewoung Kim, Youngseo Choi et Hyonhee Shin; écrit par Josh Smith; édité en espagnol par Lucila Sigal)