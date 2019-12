Tous les dollars: «solidarité», gratuit, sac, viande, cerise et autres alternatives dans le pays à taux de change multiples

«En bref, la retenue d’impôt qui est appliquée aux exportateurs va ajouter une retenue de change, qui est la différence entre ce que vaut réellement un dollar – qui sont les parallèles, plus proches du «compté avec du liquide» – et ce que les exportateurs paient vraiment dans le fonctionnaire. Cette somme aujourd'hui Cela implique qu'un exportateur de soja recevra 60% de ce qui est dû pour ce qu'il a vendu à l'étranger. . Et avec cela, vous devez toujours payer tous les impôts payés par le reste des êtres humains et des entreprises, et également payer leurs frais. Et puis, si le temps le permet, gagnez de l'argent. La vérité Ce n'est pas le meilleur moyen de générer de véritables devises en encourageant les exportations ", Il a dit Infobae Aldo Abram, Directeur exécutif de Freedom and Progress.