Tout ce que nous pourrions éventuellement savoir

Et si la conscience n’est pas quelque chose de spécial que fait le cerveau mais plutôt une qualité inhérente à toute matière?

L’un de mes conseillers à l’école doctorale avait l’habitude de dire que ce que nous, les humains, savons de l’univers et de notre existence n’est qu’une infime fraction de tout ce qu’il est possible de savoir. J’ai trouvé cela tout aussi alléchant et frustrant et, comme tant d’autres scientifiques, je me suis réconforté dans le processus scientifique: une façon de penser qui vous aide à affiner, par l’expérimentation, l’observation et la pensée critique, ce qui est en effet connu. Mais cette vérité lancinante est toujours là – que nous savons simplement beaucoup moins que ce que nous pouvons jamais comprendre en tant qu’espèce. Certains domaines de recherche se heurtent à cette réalité plus que d’autres. Dans notre couverture, le journaliste Gareth Cook parle au philosophe Philip Goff de la nature de la conscience. C’est une qualité qui n’est mesurable par aucun outil scientifique que nous possédons, et donc, pour l’instant, elle vit dans le domaine de «l’inconnaissable». Pourtant, Goff est capable de définir une perspective alternative sur la conscience qui peut nous donner un point de vue différent sur notre propre expérience (voir «La Conscience imprègne-t-elle l’Univers?»).

Parlant de perspectives alternatives, la rédactrice en chef de la santé, Tanya Lewis, détaille dans ce numéro une nouvelle recherche examinant le potentiel thérapeutique des psychédéliques tels que les champignons magiques (voir «Donner aux psychédéliques un traitement sérieux»). Et notre chroniqueur Scott Barry Kaufman jette un regard indéfectible sur une pile croissante de données montrant des différences de personnalité marquées entre les sexes. De telles différences sont depuis longtemps sur la pointe des pieds pour éviter toute controverse (voir «Prendre au sérieux les différences sexuelles dans la personnalité»). En effet, parfois ce que nous découvrons en science peut nous mettre mal à l’aise. Mais dans l’ensemble, n’est-il pas préférable de savoir?

