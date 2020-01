Tout ce que vous devez savoir sur les Grammy Awards 2020: nominés et horaires

Les Grammy, ces gramophones d’or qui reconnaissent chaque année le meilleur de la musique, sont livrés à Los Angeles (USA) avec une édition dans laquelle les jeunes et les œuvres signées avec des femmes promettent de réussir et, dans certains cas -comme Rosalia et Billie Eilish-, écrivez l’histoire.

Parmi les favoris, l’espagnole Rosalia, qui est à la porte du premier chanteur qui enregistre en espagnol le prix du meilleur nouvel artiste, si cela était permis par Billie Eilish, 18 ans, qui pourrait être la gagnante de l’album de l’année Plus jeune de ces récompenses, bien que Lana del Rey avec son acclamé “Norman Fucking Rockwell!” Et le succès d’Ariana Grande ne le rendront pas facile.

Toujours controversé et analysé à la loupe, dans ce 62 édition Grammy Ils ont montré une nouvelle direction avec leur sélection des meilleures œuvres de la saison après avoir reçu des critiques d’avoir des penchants conservateurs ou un goût «excessivement blanc». Il est maintenant temps de vérifier comment les membres de la Recording Academy ont voté.

Ce sont les nominés dans les catégories principales:

“Norman Fucking Rockwell!”, Lana Del Rey

“Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?”, Billie Eilish

“merci, ensuite”, Ariana Grande

“Je la connaissais”, H.E.R.

“Parce que je t’aime (Deluxe)”, Lizzo

“Père de la mariée”, Week-end Vampire

– Enregistrement de l’année (interprétation) –

“Old Town Road”, Lil Nas X présentant Billy Ray Cyrus

“Tournesol”, Post Malone et Swae Lee

Lady Gaga, Natalie Hemby, Hillary Lindsey et Lori McKenna, “Always Remember Us This Way” (tiré du film “A Star Is Born”)

Billie Eilish et Finneas O’Connell, “Bad Guy”

Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth et Tanya Tucker, “Apportez mes fleurs maintenant”

H.E.R., Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris et Rodney Jerkins, “Hard Place”

Lana Del Rey et Jack Antonoff, “Norman Fucking Rockwell!”

Lewis Capaldi, Tom Barnes, Pete Kelleher, Benjamin Kohn et Sam Roman, “Quelqu’un que vous avez aimé”

Lizzo, Steven Cheung, Eric Frederic et Jesse Saint John, “Truth Hurts”

– Meilleur artiste révélateur –

The Chemical Brothers, “Nous devons essayer”

Gary Clark Jr, “Cette terre”

Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Tove Lo, “Heureux qu’il soit parti”

“La revanche des rêveurs III”, Dreamville

“Championnats”, Meek Mill

“Je suis> j’étais”, 21 Savage

“Igor”, Tyler, le créateur

“Le garçon perdu”, YBN Cordae

“Maître”, Apportez-moi l’horizon

“Social Cues”, Cage The Elephant

“In The End”, Les Canneberges

“Racines sauvages”, Rival Sons

– Meilleur album pop vocal –

“Le Roi Lion: le cadeau”, Beyonce

“Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?”, Billie Eilish

“merci, ensuite”, Ariana Grande

“Projet de collaboration n ° 6”, Ed Sheeran

– Meilleur album de musique alternative –

“Assumer la forme”, James Blake

“Père de la mariée”, Week-end Vampire

– Meilleur album de musique au monde –

“What Heat”, Bokante & Metropole Orkest réalisé par Jules Buckley

“Géant africain”, Burna Boy

“Fanm D’Ayiti”, Nathalie Joachim avec Spektral Quartet

– Meilleur album pop latin –

“Montaner”, Ricardo Montaner

“#ELDISCO”, Alejandro Sanz

“Fantaisie”, Sebastian Yatra

– Meilleur album de rock latin, urbain ou alternatif –

“Oasis”, J Balvin & Bad Bunny

“Indestructible”, Flor De Toloache

“La mer à aimer”, Rosalia

– Meilleur album de musique régionale mexicaine (comprend Tejano) –

“Petit à petit”, The Northern Energy

“20e anniversaire”, Mariachi Divas De Cindy Shea

“Hier pour toujours”, Mariachi Los Camperos

– Meilleur album latin tropical –

“De temps en temps”, Luis Enrique + Trio C4

“Candela”, Vicente García

“Literal”, Juan Luis Guerra et 4,40

“Un voyage à travers la musique cubaine”, Aymée Nuviola

– Espagne: 2h00 du 27/01